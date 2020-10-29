Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier'den Mbappe itirafı!

Valentin Rosier'in açıklamaları şu şekilde:

İlk maçım genel anlamda güzel geçti. Kişisel olarak değil takım olarak güzel işler yaptık. 10 kişi kaldıktan sonra zorlanmamıza rağmen güzel bir galibiyet aldık. Mutluluk verici bir başlangıç oldu benim için.

"Belimde bir ağrı var ama maça yetişirim"

Taraftarlarımız performansımdan memnun kaldıysa ne mutlu bana. En iyi performansım bu değil. Daha iyi olacağım. Belimde ciddi bir problem yok. Sadece küçük bir ağrım var. Pazar gününe yetişeceğimi düşünüyorum.

"Burada uzun yıllar kalmak isterim"

Buraya gelirken tercih yapmak zor olmadı. Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Gerekli koşullar oluşunca burada uzun süre kalmak isterim. Ama önemli olan bu sezon gösterdiğim performans.

"İngilizce dersleri almaya başladım"

Takımda atmosfer gayet iyi. Fransızca konuşan 5 oyuncu var bu benim için avantaj. Ben de İngilizce dersleri almaya başladım takımla iletişimimi arttırmak için. Her şey olumlu ilerliyor şu anda. Farklı mevkilerde de oynayabiliyorum. Hocamız nerede görev verirse orada oynayabilirim.

"Kendimi geliştirmek için buradayım"

Dövmemin anlamı kendisini anlatıyor zaten. İnsan olarak neysem oyum. (I am who i am) İnsan olarak ve futbolcu olarak geliştirmem gereken şeylerin olduğunu biliyorum ve bunları geliştirmek için buraya geldim.

"Sağ bekim ama görev verilirse sol bek oynarım"

Sporting'de değil ama Dijon'da sol bek oynadım. Bundan rahatsız değilim, sağ bekte oynamayı tercih ederim ama takıma katkı vereceksem sol bekte de oynarım. Takım için adaptasyonumuz gayet yüksek. Fransızca konuşan oyuncularla daha çok konuşuyoruz ama takımın tamamıyla iletişimimim gayet iyi.

"Kariyerimde gol atmamış olmak problem değil"

Kariyerimde golüm yok doğru. Bu benim için sorun değil. Önceliğim arkadaşlarıma pozisyon yaratmak ve gol attırmak. Sahaya çıkarken takım arkadaşlarıma pozisyon oluşturmayı daha çok seviyorum. Henüz gol atmamış olmam benim için sorun değil.

"Ligin 21 takımlı olması iyi çalışan takımlar için sorun olmaz"

"Buraya geleli çok uzun zaman olmadı ama taraftar kitlesinin büyüklüğünü görebiliyorum. Bu benim motivasyonumu yükseltiyor. Türkiye'de futbol insanların hayatında çok büyük yer tutuyor. Tercihimde bu da etkiliydi. Ligin 21 takımla oynanması zorlu değil. Biz futbol oynamak için para kazanıyoruz. İyi antrenman yaparsanız çok sayıda maç yapmak zorluk oluşturmaz. Biz de iyi antrenman yapıyoruz. Bu bizim için sorun değil"

"Denizli'de kırmızı kart dengemizi bozdu"

Denizli'de kırmızı kart dengemizi bozdu. 3-0'a kadar çok koştuk ve skoru rahat bulduk ama 10 kişi kaldıktan sonra tedirginlik oldu. Sonuç olarak istediğimizi almamız mutluluk verici.

"İstanbul'u çok sevdim"

İstanbul'da çok zorlu yaşamadım. Tek zorluk iletişim bariyeri olabilir. Gelmeden önce burayı bilmiyordum ama insanların ne kadar sıcak ve dost yanlısı olduğunu gördüm. Ailem ve arkadaşlarım da aynı fikirde. İstanbul'a karşı görüşlerim tamamen pozitif.

"Beşiktaş'ta uzun süre kalıp kalmayacağımı bilmiyorum"

Buraya kiralık geldim. Geleceği görmek zor. Burada huzurlu ve mutluyum. Beşiktaş'ın vakti geldiğinde beni isteyip istemeyeceğini bilmiyorum. Zamanı geldiğinde bunları konuşuruz.

"Mbappe kadar hızlı değilim ama..."

Transferim 'Speedy Gonzales' ile duyuruldu. Eğlenceli bir işti. Mbappe kadar olmasam da hızlı bir futbolcuyum. Bunu göstermenin zamanı geldi.

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