Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal'dan Cengiz Ünder ve Feghouli itirafı

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sözlerime İzmir'de yaşanan depreme değinerek başlamak istiyorum. Etkilenen herkese geçmiş olsun diyorum. Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Buraya gelmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Beni güzel karşılayan yöneticiler ve arkadaşlarıma teşekkürler."

Beşiktaş'a gelmeden önce burada oynamış diğer futbolculardan bilgi aldın mı? Beşiktaş hakkında düşüncelerin neler?

Burada oynamış olan ve Cezayirli olup Türkiye'de oynayan arkadaşlarım var. onlardan bilgi aldım. Bana öncelikle taraftarlardan bahsettiler. Çok tutkulu taraftarlarımız var. Beşiktaş'tan teklif aldığımda heyecanlandım. Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada olduğum için mutluyum.

Feghouli ve Medjani gibi Cezayirli oyuncular Türkiye'de forma giydi. Kuzey Afrikalı futbolcular için burayı cazip kılan nedir? Son asistin Monaco'daydı. Burada son maçta asist yaptın. Duyguların neler?

Cezayirli futbolcular için Türkiye en uygun yer mi bilmiyorum ama bu benim için yeni bir macera. İyi bir fırsat. Türkiye ligi iyi bir lig. Asist konusunda da ben elimden geleni yapmak için buradayım.

Türkiye Ligi ile Premier Lig arasındaki farkı bize söyler misin? VAR, hakemler, oyun kalitesi gibi konularda...

Farklılıklar var tabii ki bu ligler arasında. Premier Lig'deki yoğunluk çok dikkat çekici. Orada her takım galibiyet için oynuyor. Süper Lig'i ben Fransa Ligine benzettim. Hakemler aynı. Orada da burada da kurallar aynı. Premier Lig'de VAR kararları daha hızlı alınıyor. Bunu söyleyebilirim. Fransa, İtalya veya burada süre uzuyor. İngiltere'de daha hızlı.

Leicester City'de senin yerine Cengiz Ünder alındı. Son iki maçında da asist yaptı. Kendisiyle tanıştın mı? Görüşlerin neler?

Buraya geleceğim gün tanışmıştık. İtalya'da oynarken de onu biliyordum. Umarım her şey istediği gibi olur. Maçları izlemeye çalışıyorum. Çok güçlü, teknik ve hızlı bir oyuncu. İyi işler yapacağına inanıyorum. Çağlar Söyüncü de Leicester City'de ona yardımcı olacaktır.

Lyon forması giyerken Vodafone Park'a gelmiştin ve penaltıdan gol atmıştın. Ambiyans için neler söylersin?

Buraya geldiğimde o dönem de takımda olan Oğuzhan ile ilk konuştuğum şey buydu. Isınmaya çıkarken bile stadyum doluydu ve herkes ayakta bağırıyordu. Umarım bu dönem geride kalır ve stadımızda taraftarlar buluşurum.

Sözleşmen 1 yıl kiralık. Beşiktaş'ta kalmak ister misin? Bu konuda yöneticilerle görüşmen oldu mu?

Şu anda burada olduğum için mutluyum. Oyunumdan ve takımdan da memnunum. Yapmam gereken oyunuma odaklanmak ve takım olarak iyi sonuçlar almak. Bunları konuşmak için erken. Sezon sonuna daha çok var.

Sergen Yalçın senin için 'Hafif sakatlığı var, yavaş yavaş tempo tutuyor' dedi. Yüzde kaçındasın, ne zaman tam performansını göreceğiz?

Oynadığım müddetçe her zaman %100 ve %200'ümü vermeye çalışıyorum. Önemli olan takımın kazanması. Sadece ben değil takım olarak da daha iyi olacağız.

Feghouli ile görüşüyor musunuz? Derbide karşılaşacaksınız, onu üzebileceğini düşünüyor musun? Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş hakkında konuşuyor musunuz?

Feghouli ile henüz konuşmadım. Çünkü o Galatasaray için oynuyor. Henüz temasa geçmedik. Herhangi birisiyle burası hakkında konuşma ihtiyacı duymadım. Umarım derbiden sonra üzülen taraf Feghouli olur. Bu tip maçlar taraftarlar için çok önemli. Gereken her şey kulüpte var. Prince ile Instagram üzerinden konuşuyoruz. Burada 6 ay kaldı ama bana 'Beşiktaş'ın kralı' olduğunu söyledi. Burası hakkında kiminle konuşursam güzel şeyler söyledi.

Sezonun geri kalanı için hedefiniz nedir? Takım içinde bunu konuşuyor musunuz?

İyi bir takımız, iyi bir uyum yakaladık. Yerli, yabancı ve genç oyuncular olarak bir aile gibiyiz. Birlik ruhu ve kalitemizle şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için çalışıyoruz.

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