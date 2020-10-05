Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın Leicester City'den 1 yıllığına kiralayacağı Rachid Ghezzal gece saatlerinde İstanbul'a geldi. 10 numara pozisyonu ve kanatlarda görev yapabilen Ghezzal gün içerisinde sağlık kontrolüne girecek ve ardından Siyah-beyazlı kulübe imza atacak.

Rachid Ghezzal’ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

(Fotoğraf kaynağı: Tuna Akdemir / Twitter)

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!