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Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal İstanbul'a geldi!

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Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal İstanbul'a geldi!
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Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve Avrupa'dan da elenen Beşiktaş'ta transferin son günü Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcu gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Leicester City'den 1 yıllığına kiralayacağı Rachid Ghezzal gece saatlerinde İstanbul'a geldi. 10 numara pozisyonu ve kanatlarda görev yapabilen Ghezzal gün içerisinde sağlık kontrolüne girecek ve ardından Siyah-beyazlı kulübe imza atacak.

Rachid Ghezzal’ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

(Fotoğraf kaynağı: Tuna Akdemir / Twitter)

Son Dakika | Beşiktaşın yeni transferi Rachid Ghezzal İstanbula geldi

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