Son Dakika: Beşiktaş'ın Tirana kadrosu açıklandı! Rachid Ghezzal...

Güncelleme Tarihi:
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya gelecek.
GHEZZAL YİNE YOK
Siyah beyazlı ekibin Tirana mücadelesinin kamp kadrosu belli oldu. Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.
Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da takımdaki yerini alamayacak. Ghezzal, geçen sezon sakatlığı gerekçesiyle sadece 11 maçta süre alabilmişti.
Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor.
AMARTEY KADRODA
Kafileye dahil edilen Daniel Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
BEŞİKTAŞ'IN TİRANA KADROSU
Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Francisco Montero
Onur Bulut
Omar Colley
Salih Uçan
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Kerem Atakan Kesgin
Amir Hadziahmetovic
Necip Uysal
Demir Ege Tıknaz
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Valentin Rosier
Arthur Masuaku
Jackson Muleka
Oğuzhan Akgün
Jean Onana
Umut Meraş
Gedson Fernandes
Semih Kılıçsoy
Emrecan Bulut
TİRANA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU
Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.
BEŞİKTAŞ, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.