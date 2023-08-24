Son Dakika: Beşiktaş'ın stat isim sponsoru belli oluyor! İşte anlaşma detayları...

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Beşiktaş, Vodafone’la olan stat sponsorluğu anlaşmasını bu sezon itibarıyla sona erdirmişti. Bu gelişmenin ardından yeni sponsor bulmak için çalışmalarda bulunan yönetim, bu konuda adeta seferber olmuştu.

SEZONA sponsor OLMADAN BAŞLANDI

Başta Rusya’dan Gazprom ve Arap Yarımadası’ndan Emirates ile Katar Hava Yolları olmak üzere birçok uluslararası firmayla görüşmelerde bulunan ancak sonuç alamayan Beşiktaş, sezona stat sponsoru olmadan başlamıştı.

SONUNDA BEKLENEN HABER!

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında iç sahada oynadığı karşılaşmalarda Beşiktaş Stadı adını kullanan kulüpte beklenen gelişme sonunda yaşandı.

BEKO İLE ANLAŞMA AN MESELESİ! 8 MİLYON EURO...

Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlı yönetimin, stat sponsorluğu konusunda Beko’yla imza aşamasına geldiği bildirildi. Taraflar arasında konuşulan rakamın yıllık yaklaşık 8 milyon Euro seviyesinde olduğu bildirildi.

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DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Anlaşmanın kapsamı ve opsiyon süresi konusunda pazarlıkların devam ettiği, yakın zamanda resmen duyurulmasının beklendiği ifade edildi.