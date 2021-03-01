Son dakika: Beşiktaş'ın Malatya kadrosunda Cenk Tosun yer almadı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile açıklandı. Cenk Tosun ve Montero kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Francisco Montero kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Malatya kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin
Defans: Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Josef, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah
Hücum: N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Gökhan Töre
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