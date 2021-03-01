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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'ın Malatya kadrosunda Cenk Tosun yer almadı

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Son dakika: Beşiktaş'ın Malatya kadrosunda Cenk Tosun yer almadı
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile açıklandı. Cenk Tosun ve Montero kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Francisco Montero kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Malatya kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

Defans: Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Josef, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah

Hücum: N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Gökhan Töre

 

Son dakika: Beşiktaşın Malatya kadrosunda Cenk Tosun yer almadı

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