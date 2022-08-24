Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından dönen Philippe Keny Başakşehir'e transfer oluyor!

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Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan İstanbul ekibi, Ahmed Touba, Mounir Chouiar, Mesut Özil, Patryk Szysz, Lucas Biglia, Alper Karaman, Francis Nzaba, Eren Karaağaç ve Bertrand Traore'nin ardından Bandırmaspor'un yıldızı Philippe Keny'yi transfer etti.

Fanatik'in haberine göre geçtiğimiz sezon Süper Lig’in kapısından dönen Bandırmaspor’da attığı 14 gol ve 7 asistle yıldızını parlatan 23 yaşındaki forvet, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolleri sonrası resmi imzalar atılacak.

Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü! Neler yaşandı?

Rusya’dan Spartak Moskova ve İsviçre’nin Zürih takımlarının da ilgilendiği Keny'nin Beşiktaş'a transferi son anda iptal olmuştu. Yetenekli isimle de büyük ölçüde el sıkışan idareciler, normal şartlarda Kevin N'Koudou'nun sözleşmesini feshedip Keny'yi almak istiyordu ama işler beklendiği gibi olmadı.

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Operasyonun gün yüzüne çıkması sonrasında ilk başta ayrılığa olumlu bakan N'Koudou geri adım attı. Takımda kalmaya daha sıcak oyuncuyu ikna etmeye çalışan idareciler, Fransız kanat oyuncusunu gönderemeyince Keny transferini iptal etti.

Ceyhun Kazancı, "Kevin N'Koudou bir sene daha kalacak, bununla birlikte Keny transferini de askıya aldık" açıklaması sonrasında Bandırmaspor cephesinden flaş bir gönderme geldi. Başkan Onur Göçmez kişisel sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını paylaştı ve "Beşiktaş duruşu!" notunu düştü. Göçmez, Siyah-Beyazlı yönetime tepkisini bu paylaşımla gösterdi.

Daha sonra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Bandırmaspor Başkanı Göçmez'e tepki göstermişti.