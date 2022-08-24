Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından dönen Philippe Keny Başakşehir'e transfer oluyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Başakşehir#Philippe Keny
Son dakika: Beşiktaşın kapısından dönen Philippe Keny Başakşehire transfer oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 10:47

Başakşehir, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da sergilediği performansla adından söz ettiren ve Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmeyen Philippe Keny'yi kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki forvet, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolleri sonrası resmi imzalar atılacak.

Haberin Devamı

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan İstanbul ekibi, Ahmed Touba, Mounir Chouiar, Mesut Özil, Patryk Szysz, Lucas Biglia, Alper Karaman, Francis Nzaba, Eren Karaağaç ve Bertrand Traore'nin ardından Bandırmaspor'un yıldızı Philippe Keny'yi transfer etti.

Fanatik'in haberine göre geçtiğimiz sezon Süper Lig’in kapısından dönen Bandırmaspor’da attığı 14 gol ve 7 asistle yıldızını parlatan 23 yaşındaki forvet, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolleri sonrası resmi imzalar atılacak.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Beşiktaşta Cenk Tosun, Karagümrük maçında yaşananları anlattıSon dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Karagümrük maçında yaşananları anlattı! Haberi görüntüle

Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü! Neler yaşandı?

Rusya’dan Spartak Moskova ve İsviçre’nin Zürih takımlarının da ilgilendiği Keny'nin Beşiktaş'a transferi son anda iptal olmuştu. Yetenekli isimle de büyük ölçüde el sıkışan idareciler, normal şartlarda Kevin N'Koudou'nun sözleşmesini feshedip Keny'yi almak istiyordu ama işler beklendiği gibi olmadı.

Haberin Devamı

Operasyonun gün yüzüne çıkması sonrasında ilk başta ayrılığa olumlu bakan N'Koudou geri adım attı. Takımda kalmaya daha sıcak oyuncuyu ikna etmeye çalışan idareciler, Fransız kanat oyuncusunu gönderemeyince Keny transferini iptal etti.

Ceyhun Kazancı, "Kevin N'Koudou bir sene daha kalacak, bununla birlikte Keny transferini de askıya aldık" açıklaması sonrasında Bandırmaspor cephesinden flaş bir gönderme geldi. Başkan Onur Göçmez kişisel sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını paylaştı ve "Beşiktaş duruşu!" notunu düştü. Göçmez, Siyah-Beyazlı yönetime tepkisini bu paylaşımla gösterdi.

Daha sonra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Bandırmaspor Başkanı Göçmez'e tepki göstermişti.

Son dakika: Beşiktaşın kapısından dönen Philippe Keny Başakşehire transfer oluyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Başakşehir#Philippe Keny

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit