Son Dakika | Beşiktaş'ın istediği Fabrice N'Sakala, Alanyaspor'u takipten çıkardı

Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fabrice N'Sakala'dan sürpriz bir hamle geldi.

Kongolu futbolcu, Alanyaspor'un Instagram hesabını takipten çıkardı. Bunujn üzerine Alanyaspor kulübü de Kongolu futbolcuyu takipten çıktı.

HASAN ÇAVUŞOĞLU, "BEŞİKTAŞ, N'SAKALA'NIN AKLINI ÇELDİ" DEMİŞTİ

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "N'Sakala ile daha önce üç kez görüşme yaptık ve son görüşmenin ardından futbolcumuz bizim teklifimizi kabul etti. Yeni sözleşmesini hazırladık ve kendisine teslim ettik. Kendisi de sözleşmede rakamsal olarak anlaştıklarını, sadece hukuki boyutu için avukatına göndereceğini bize söyledi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Alanyaspor ile 26 lig maçına çıkan Fabrice N'Sakala, 3 kez asist yaptı. Türkiye Kupası'nda da 5 karşılaşmada forma giyen N'Sakala toplamda bu sezon 31 maçta oynadı.

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