Son dakika: Beşiktaş'ın Hatayspor için yaptığı koronavirüs testi başvurusu reddedildi
Beşiktaş, Hatayspor'un maçtan önce koronavirüs testinden geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedildi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.
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