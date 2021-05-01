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GeriFutbol Son dakika: Beşiktaş'ın Hatayspor için yaptığı koronavirüs testi başvurusu reddedildi
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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'ın Hatayspor için yaptığı koronavirüs testi başvurusu reddedildi

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Son dakika: Beşiktaş'ın Hatayspor için yaptığı koronavirüs testi başvurusu reddedildi

Beşiktaş, Hatayspor'un maçtan önce koronavirüs testinden geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Beşiktaşın Hatayspor için yaptığı koronavirüs testi başvurusu reddedildi

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