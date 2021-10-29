Son dakika: Beşiktaş'ın Hatay kadrosu açıklandı! 4 eksik...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Savcı sucluyu bulduVe beklenen oldu... Savcı 'suclu'yu buldu!#Alec Baldwin
G.Sarayı şoke eden detay Ayrılık sonrası Falcao...G.Saray'ı şoke eden detay! Ayrılık sonrası Falcao...#Galatasaray
Z kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurduZ kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurdu!#Z Kuşağı
Cumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyızCumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız#29 Ekim
Akşenerin Siirt ziyaretinde Burası Kürdistan diyen kişi gözaltına alındıAkşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı#Siirt
Kar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründü Meteoroloji uyarmıştı...Kar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründü! Meteoroloji uyarmıştı...#Kar
Fahiş fiyat soruşturmasında karar Zincir marketlere milyonlarca lira cezaFahiş fiyat soruşturmasında karar! Zincir marketlere milyonlarca lira ceza#Zincir Merket
Koronavirüs oraya da sıçradı... İlk vakayı açıkladılarKoronavirüs oraya da sıçradı... İlk vakayı açıkladılar!#Koronavirüs
Kütahyada bulundu Büyük heyecan...Kütahya'da bulundu! Büyük heyecan...#Kütahya
ABD iki ülke için alarma geçti Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...ABD iki ülke için alarma geçti! Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...#ABD
İğrenç olay Hakim görüntüleri izleyince istismarcı ağır cezalık olduİğrenç olay! Hakim görüntüleri izleyince istismarcı ağır cezalık oldu#Bursa
Şifreli mesajlar paylaştı: Allah seni en sevdiğinle sınayacaktırŞifreli mesajlar paylaştı: Allah seni en sevdiğinle sınayacaktır#Gigi Hadid Ve Zayn Malik Ayrıldı
Bülent Ersoydan hakkındaki suçlamalara yanıt: Ne yaptım da bunlara maruz kaldımBülent Ersoy'dan hakkındaki suçlamalara yanıt: Ne yaptım da bunlara maruz kaldım?#Bülent Ersoy
Çift doz aşı olanlara uyarı Tecrit Profesöründen ezber bozan sözlerÇift doz aşı olanlara uyarı! 'Tecrit Profesörü'nden ezber bozan sözler#Koronavirüs
Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...#Müzik
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'ın Hatay kadrosu açıklandı! 4 eksik...

#Beşiktaş#Hatayspor#Pjanic
Son dakika: Beşiktaşın Hatay kadrosu açıklandı 4 eksik...

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç kafilesi açıklandı. Miralem Pjanic, Josef De Souza, Fabrice N'Sakala ve Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal da kadroya dahil edilirken, sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.

Son dakika: Beşiktaşın Hatay kadrosu açıklandı 4 eksik...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Hatayspor#Pjanic

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu İşte savcının hedefindeki kişiler

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişiler

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...

Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi