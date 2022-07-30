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Son dakika: Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Emirhan İlkhan'a İtalyan kancası! Kararı yönetime bıraktı... | Transfer haberi

#Beşiktaş#Emirhan İlkhan#Transfer
Son dakika: Beşiktaşın genç yıldız adayı Emirhan İlkhana İtalyan kancası Kararı yönetime bıraktı... | Transfer haberi
İsmail ER

Torino 4.5 milyon Euro’luk çıkış ücretini kullanmak için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Serie A ekibi, Emirhan İlkhan için Kartal’a “4.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödemek istiyoruz” dedi. Rakam düşük bulununca, siyah beyazlılar Emirhan’a “Kal” dedi. 18 yaşındaki futbolcu, “Siz ne derseniz o olur” yanıtını verdi.

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Beşiktaş’ta çok hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlıların kapısına sürpriz bir teklif gelirken, İtalya Serie A ekibi Torino, gözünü Emirhan İlkhan’a dikti. Haziran’da 2025’e kadar sözleşme uzatılan 18 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini devreye sokan İtalyanlar, “Bu rakamı verip, alalım” teklifinde bulundu.

OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, Emirhan İlkhan ve menajeri ile görüştü. Genç yıldız adayının görüşü alındı. Siyah beyazlı kurmaylar, rakam düşük olduğu için futbolcuya kalması yönünde telkinde bulundu. Teklifin ortaya çıkmasının ardından siyah beyazlı taraftarlar bu duruma sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

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SON KARARI YÖNETİM VERECEK

Emirhan İlkhan, siyah beyazlıların önerisine “Siz ne derseniz, o olur” yanıtını verdi. Beşiktaş yöneticileri “Tamam” derse, futbolcu yoluna İtalya’da devam edecek. İlk olarak Katar’da oynanan Süper Kupa’da boy gösteren Emirhan, performansıyla mest ederken, geçen sezon Süper Lig’de 11 maçta 1 gole imza attı.

 

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#Beşiktaş#Emirhan İlkhan#Transfer

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