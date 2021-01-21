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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı
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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı

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Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ın sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."

Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde ise 27 dakika forma giymişti.

Son dakika | Beşiktaşın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespora kiralandı

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