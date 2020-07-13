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GeriFutbol Son dakika! Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, İspanya'ya transfer oldu!
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Haber Giriş: 13.07.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Son dakika! Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, İspanya'ya transfer oldu!

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Son dakika! Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, İspanya'ya transfer oldu!
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Beşiktaş'ın eski futbolcularından Alvaro Negredo, İspanya La Liga'ya yükselmeye hazırlanan Cadiz ile anlaşmaya vardı.

Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu! Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İspanyol golcü, La Liga'ya yükselmeye hazırlanan Cadiz ile her türlü konuda anlaştı.

Al Nasr ile sözleşmesi biten Negredo, böylece 5 yıl sonra ülkesi İspanya'ya dönmüş olacak. Negredo, İspanya'da daha önceden Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla ve Valencia gibi takımlarda forma giymişti.

34 yaşındaki futbolcu, Al Nasr formasıyla bu sezon 26 maça çıkarken 11 gol ve 4 asist üretmişti.

Son dakika Beşiktaşın eski golcüsü Alvaro Negredo, İspanyaya transfer oldu

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