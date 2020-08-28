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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş'ın 5. transferi Atletico Madrid'den Francisco Montero oldu
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DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 20:52 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ın 5. transferi Atletico Madrid'den Francisco Montero oldu

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Son dakika | Beşiktaş'ın 5. transferi Atletico Madrid'den Francisco Montero oldu
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Yeni sezon için kadroyu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 5. oyuncu transferini stoper alarak yaptı. Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Geçen sezonu La Liga 2 takımlarından Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero ve kulübü Atletico Madrid ile yapılan anlaşmanın 1 yıl olduğu ve oyuncunun bonservisinin yarısına satın alma opsiyonu koyulacağı öğrenildi.



Francisco Montero, iki kulüp arasındaki yazışmaların bitmesi ve seyahat izninin alınmasından sonra İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünün ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Son dakika | Beşiktaşın 5. transferi Atletico Madridden Francisco Montero oldu

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