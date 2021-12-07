Son dakika: Beşiktaş'ı reddeden Larin'e Premier Lig'den talip daha

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Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yeni sözleşme tekliflerini reddeden Cyle Larin'in yeni adresi İngiltere Premier Lig olabilir.

İngiliz basınında çıkan haberlerde göre daha önce West Ham United ve Everton gibi kulüplerle ismi anılan Larin'i Brighton istiyor.

15 haftası geride kalan Premier Lig'de 20 puanla 9. sırada yer alan ancak 15 maçta yalnızca 14 gol atabilen Brighton gol yollarını güçlendirmek için Larin'i kadroda düşünüyor. Kanadalı oyuncuyla Ocak ayında ön sözleşme yapmayı planlayan Brighton'ın sezonu sonunda Larin'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Beşiktaş, sözleşme uzatma tekliflerini reddeden Larin'i gelir elde etmek için devre arasında da gönderebilir.

Beşiktaş'ta Ocak 2018'de MLS ekibi Orlando City'den 1.85 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Larin, Beşiktaş'ta çıktığı 87 maçta 36 gol atıp 9 asist yaptı.

MİLLİ TAKIM'DA REKORA KOŞUYOR

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44 kez giydiği Kanada Milli Takımı formasıyla 22 gole ulaşan 26 yaşındaki Larin, 81 maçta 22 golü bulunan Dwayne De Rosario'nu rekoruna ortak olmuştu.