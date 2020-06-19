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Haber Giriş: 19.06.2020 - 19:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi! Transfer listesinde...

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Son Dakika | Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi! Transfer listesinde...
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Porto ile gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Vincent Aboubakar'ın satış listesine konduğu duyuruldu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar için flaş bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Kamerunlu golcü Porto'da kadro dışı kaldı.

FRANSA YA DA TÜRKİYE

Haberde; Aboubakar'ın sezon sonunda Porto'dan ayrılacağı yeni rotasının Türkiye ya da Fransa olacağı vurgulandı.

Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta 38 maçta 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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