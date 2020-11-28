Son Dakika | Beşiktaş'a transfer için Mahir Emreli önerildi

Ezeli rakibi F.Bahçe ile derbi mücadelesine çıkacak olan siyah-beyazlı takım, bir yandan da transfer çalışmalarına start verdi.

Azerbaycan'ın Qarabağ takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Mahir Emreli, Beşiktaş'a önerildi.

SERGEN YALÇIN BEĞENDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da 1.87'lik sol ayaklı golcüyü beğendiği ifade edilirken, henüz iki kulüp arasında bir temasın kurulmadığı da kaydedildi.

Genç futbolcu, Azerbaycan Ligi'nde çıktığı 6 maçta 6 gol, 2 de asist yaptı. (Fotomaç)

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