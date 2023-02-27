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Son Dakika: Beşiktaş’a Ghezzal’dan kötü haber

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#Beşiktaş#Ghezzal#Sakatlık
Son Dakika: Beşiktaş’a Ghezzal’dan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 12:56

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Cezayirli yıldız, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu. Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşayan ve kadrodan çıkarılan Cezayirli oyuncu, 2 hafta daha görev yapamayacak.

TRT Spor'da yer alan haberde, Uzun süre formasından uzak kaldıktan sonra maça kaptan olarak çıkmaya hazırlanan Ghezzal'ın sakatlığının önceki sakatlığıyla ilgisinin olmadığı kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon tecrübeli futbolcusundan istediği verimi alamadı. 6 lig maçında 230 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu, 2 kez fileleri sarsarken 1 de asist yaptı.

Şenol Güneş memnun olmadı

Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü haftanın erteleme maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, son 3 lig maçında galip gelemedi. Puanını 40'a yükselten siyah beyazlılar, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kaldı.

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Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından sahasında oynadığı 4 lig maçını da kazanan Beşiktaş, taraftarı önündeki ilk puan kaybını bu mücadelede yaşadı.

Takımın performansı Güneş’i memnun etmezken, altyapıda görev yapan Semih Kılıçsoy, ilk kez A takım forması giydi.

Kevın N’Koudou’nun ayrılma ihtimali arttı

Birçok eksiğe rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda kadroya dahil edilmeyen Kevın N’Koudou’nun takımdan ayrılma ihtimali daha da arttı.

Kamerunlu oyuncu, Adana Demirspor ile görüşmüş ama anlaşma sağlanamamıştı. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

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#Beşiktaş#Ghezzal#Sakatlık

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