Son dakika! Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maç kadrosunu açıkladı! 6 eksik...
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu açıklandı. Kadroda eksik futbolcuların fazlalığı dikkat çekti.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosunu açıklarken Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Dorukhan Toköz, Malatya'ya götürülmedi.
Sergen Yalçın, 18 futbolcuyu Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna dahil etti. Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu şu şekilde;
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Victor Ruiz
Güven Yalçın
Tyler Boyd
Erdoğan Kaya
Mohamed Elneny
Georges N’Koudou
Necip Uysal
Domagoj Vida
Jeremain Lens
Rıdvan Yılmaz
Kerem Kalafat
Kartal Kayra Yılmaz
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Abdoulay Diaby
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