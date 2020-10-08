Son Dakika | Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu!
Lens, Isimat-Mirin ve Douglas’tan sonra sözleşmesi dondurulan 4. isim olan Tyler Boyd, ilk yarının sonuna dek siyah beyazlı formayı giyemeyecek.
Spor Arena / İsmail ER - Yeni transferlerle 18’e yükselen yabancı sayısını 14’e indirmesi gereken Beşiktaş’ta, daha önce kadro dışı bırakılan Nicolas Isimat-Mirin, Douglas ve Jeremain Lens’ten sonra TFF listesine yazılmayan 4. isim Tyler Boyd oldu.
Sözleşmesi dondurulan ABD’li kanat oyuncusu ilk yarının sonuna dek forma giyemeyecek. Beşiktaş, 2018-19 sezonunda kiralık olarak geldiği Ankaragücü’nde sergilediği performansla yıldızlaşan Boyd’u, Temmuz 2019’da Vitoria takımından 2.4 milyon Euro’ya almıştı. Siyah beyazlı formayla 34 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı, 1 asist yaptı.
UMUT RESMEN HAJDUK'TA
Öte yandan Beşiktaş’ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek Hajduk Split’e kiraladığı Umut Nayir, dün Hırvat ekibiyle resmi sözleşme imzaladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle