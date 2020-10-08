MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu!
Abone Olgoogle-news

Lens, Isimat-Mirin ve Douglas’tan sonra sözleşmesi dondurulan 4. isim olan Tyler Boyd, ilk yarının sonuna dek siyah beyazlı formayı giyemeyecek.

Spor Arena / İsmail ER - Yeni transferlerle 18’e yükselen yabancı sayısını 14’e indirmesi gereken Beşiktaş’ta, daha önce kadro dışı bırakılan Nicolas Isimat-Mirin, Douglas ve Jeremain Lens’ten sonra TFF listesine yazılmayan 4. isim Tyler Boyd oldu.

Sözleşmesi dondurulan ABD’li kanat oyuncusu ilk yarının sonuna dek forma giyemeyecek. Beşiktaş, 2018-19 sezonunda kiralık olarak geldiği Ankaragücü’nde sergilediği performansla yıldızlaşan Boyd’u, Temmuz 2019’da Vitoria takımından 2.4 milyon Euro’ya almıştı. Siyah beyazlı formayla 34 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı, 1 asist yaptı.

UMUT RESMEN HAJDUK'TA

Öte yandan Beşiktaş’ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek Hajduk Split’e kiraladığı Umut Nayir, dün Hırvat ekibiyle resmi sözleşme imzaladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle