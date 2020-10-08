Son Dakika | Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu!

Spor Arena / İsmail ER - Yeni transferlerle 18’e yükselen yabancı sayısını 14’e indirmesi gereken Beşiktaş’ta, daha önce kadro dışı bırakılan Nicolas Isimat-Mirin, Douglas ve Jeremain Lens’ten sonra TFF listesine yazılmayan 4. isim Tyler Boyd oldu.

Sözleşmesi dondurulan ABD’li kanat oyuncusu ilk yarının sonuna dek forma giyemeyecek. Beşiktaş, 2018-19 sezonunda kiralık olarak geldiği Ankaragücü’nde sergilediği performansla yıldızlaşan Boyd’u, Temmuz 2019’da Vitoria takımından 2.4 milyon Euro’ya almıştı. Siyah beyazlı formayla 34 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı, 1 asist yaptı.

UMUT RESMEN HAJDUK'TA

Öte yandan Beşiktaş’ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek Hajduk Split’e kiraladığı Umut Nayir, dün Hırvat ekibiyle resmi sözleşme imzaladı.