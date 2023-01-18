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Son Dakika: Beşiktaş, Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü penaltılarla turladı

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#Ziraat Türkiye Kupası#Ankaragücü#Beşiktaş
Son Dakika: Beşiktaş, Türkiye Kupasına veda etti Ankaragücü penaltılarla turladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 20:44

Ankaragücü, 90 dakikası ve uzatma devreleri 1-1 tamamlanan maçta Beşiktaş'a penaltılarda 4-3'lük üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ankaragücü, 90 dakikası ve uzatma devreleri 1-1 tamamlanan maçta Beşiktaş'a penaltılarda 4-3'lük üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin 12. dakikasında Ali Sowe ile öne geçen Ankaragücü, devreye 1-0'lık avantajla girdi.

Dakikalar 77'yi gösterdiğinde ise sahneye Cenk Tosun çıktı ve durumu eşitledi.

Kalan sürede gol sesi çıkmazken uzatma devrelerinde de skor değişmedi.

Beşiktaş, Atiba ve Masuaku'nun kaçırdığı penaltılarla Türkiye Kupası'na veda eden taraf oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Fernandes’in vuruşu kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

12. dakikada Chatzigiovanis’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç’ın pasında kale önünde Sowe meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

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20. dakikada Muleka’nın sağ kanattan ortasında topa yükselen Tayfur Bingöl’ün şutu az farkla dışarı çıktı.

23. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

33. dakikada çalımlara ceza sahasına giren Zahid’in pasında uygun durumdaki Sowe, topu üstten dışarı gönderdi.

35. dakikada Malcuit’in yerden ortasında arka direkte topla buluşan Chatzigiovanis’in şutu üstten dışarı çıktı.

48. dakikada Zahid’in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Çankaya’nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

72. dakikada Umut Meraş’ın sol kanattan ortasında, topla buluşan Redmond’un şutu kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

74. dakikada Cenk Tosun’un ara pasında ceza sahasına giren Muleka’nın şutu az farklı auta gitti.

77. dakika Massuaku’nun kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu çeldi. Dönen topu Cenk Tosun ağlara gönderdi. 1-1

81. dakikada Beşiktaş’ın atağında Redmond’un pasında kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Muleka, Gökhan'ı geçemedi.

89. dakikada Ankaragücü ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde Muleka’nın vuruşu üstten dışarı çıktı.

108. dakikada Redmond’un pasında ceza sahası yayında topla buluşan Hutchinson’ın şutu üsten dışarıya çıktı.

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113. dakikada Pedrinho’nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı çıktı.

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İLK 11'LER

AnkaragücüGökhan, Malcuit, Atakan, Radakovic, Marlon, Tolga, Diack, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, Nkoudou, Muleka

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#Ziraat Türkiye Kupası#Ankaragücü#Beşiktaş

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