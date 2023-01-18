Ankaragücü-Beşiktaş maçında kırmızı kart iptal edildi! Sahaya muşta atıldı

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MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki maçının ikinci yarısında gergin anlar yaşandı.

Jackson Muleka ile Atakan Çankaya arasındaki mücadelenin ardından iki oyuncu, topsuz alanda tartışmaya devam etti ve gerginliğin ardından Muleka'ya kırmızı kart çıktı.

SAHAYA MUŞTA ATILDI

Bu kart üzerine gerginlikler yaşandı. İki takım oyuncuları arasındaki tartışmanın ardından Gedson Fernandes, elinde muştayla göründü.

Fernandes, tribünlerden atılan muştayı teknik direktör Şenol Güneş'e verdi.

İPTAL KARARI

VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Sarper Barış Saka, Muleka'nın kırmızı kartını iptal edip sarı kart verdi