Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın, Olimpija'dan Eric Boakye'yi istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sağ bek mevkisine Eric Boakye'nin alınmasını istediği öğrenildi.

Yalçın'ın sezon başı Yeni Malatya'nın başındayken Olimpija'ya Avrupa Ligi'nde rakip oldukları maçlarda Boakye'yi çok beğendiği ve bir süredir 20 yaşındaki sağ beki takip ettiği ortaya çıktı.

Yalçın'ın takımında görmeyi istediği Nijeryalı sağ bek için Beşiktaş, harekete geçmeye hazırlanıyor. (Takvim)

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