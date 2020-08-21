Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberi | Beşiktaş'a yeni 10 numara; Jeff Hendrick
Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken güçlü ve alternatifli bir takım kurmak isteyen Sergen Yalçın'ın gözüne kestirdiği yeni 10 numara da belli oldu.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan ve bu nedenle güçlü ve alternatifli bir takım kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar transferde gaza bastı. Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda istikrarsız performans gösteren Adem Ljajiç’in yerine 10 numara arayışları başlamıştı. Beşiktaş aradığı ismi İngiltere’de buldu: Jeff Hendrick...
Ada temsilcisi Burnley’le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuruldu. İrlandalı oyuncu, İstanbul’da yaşamaya olumlu baktığını belirtirken, Siyah-Beyazlılar’dan 3 senelik sözleşme ve yıllık 700 bin Euro garanti ücret talep etti.
Yönetim rakamı çok buldu ve Hendrick’e 2 milyon Euro önerdi. Yıldız ora saha bu öneriyi kabul ederse imza için Türkiye’ye gelecek.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in Ozan Tufan'la takas edileceği de iddia edilmişti.
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