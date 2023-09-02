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Son dakika: Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı! Transferin maliyeti belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Tayfur Bingöl
Son dakika: Beşiktaş, Tayfur Bingölü kadrosuna kattı Transferin maliyeti belli oldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 20:50

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisini aldı.

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Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve ardından kulübü Alanyaspor'a geri dönen Tayfur Bingöl için anlaşma sağlandı.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda bulunan Tayfur Bingöl transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 

Siyah beyazlılar, Akdeniz ekibine oyuncunun bonservisi için 1 milyon Euro ödeyecek.

Beşiktaş, Tayfur Bingöl ile 3 yıllık kontrata imza atacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Beşiktaş ile toplam 34 resmi maça çıkan Tayfur Bingöl, söz konusu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Beşiktaş#Tayfur Bingöl

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