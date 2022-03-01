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Son dakika: Beşiktaş takım bütçesini 25 milyon Euro’ya çekecek

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Önder Karaveli
Son dakika: Beşiktaş takım bütçesini 25 milyon Euro’ya çekecek
İsmail ER

Mevcut takım maliyeti 45 milyon Euro olan Beşiktaş yapılacak operasyonla 20 milyon Euro tasarruf yapmayı hedefliyor. Siyah beyazlılarda kadro dışı oyuncular Ljajic, Douglas, N’Sakala, Lens ile Hasic sezon sonu kesin yolcu, Vida, Larin, Oğuzhan, Güven, Gökhan Töre, Atiba ve Mehmet Topal’ın durumları ise belirsiz.

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Beşiktaş yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürürken takım bütçesini düşürmek için de operasyona hazırlanıyor. Kulüpte hedef, halen 45 milyon Euro seviyesinde olan takımın bütçesini 25 milyon Euro bandına kadar indirmek.

KADRO DIŞILAR YOLCU

2021-22 sezonun tamamlanmasıyla birlikte Kartal ilk olarak oynamadan para kazanan 4 oyuncusuyla vedalaşarak önemli bir gider kale
minden kurtulacak. Kadro dışı bırakılmalarına karşın oynayabilecekleri takımlara gitmek yerine siyah beyazlılarda takımdan ayrı idmana çıkmayı tercih eden Adem Ljajic, Jermain Lens, Fabrice N’Sakala ve Douglas’ın sezon sonu sözleşmeleri bitiyor.

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HASiC’LE DE VEDALAŞILACAK

Bu oyuncularla birlikte yine sözleşmesi biten Ajdin Hasic ile de devam edilmeyecek. Sadece bu 5 oyuncunun ayrılması kulübün 7.8 milyon Euro ek maliyetten kurtulması anlamına geliyor.

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7 OYUNCU BEKLEMEDE

Yine sözleşmeleri sona eren Vida, Larin, Oğuzhan, Güven, Gökhan Töre, Atiba ve Mehmet Topal’ın durumları belirsiz. Bu futbolcuların da maaş maaliyeti 7.6 milyon Euro seviyesinde.

3 KiRALIK 6.3 MiLYON EURO

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Can Bozdoğan’ın takımlarına dönmesi ise 6 milyon 315 bin Euro’nun kasada kalmasını sağlayacak.

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