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Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:54,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş resmen açıkladı! Burak Yılmaz vedalaştı...

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi. Siyah beyazlı kulüp, deneyimli oyuncunun takım arkadaşları ve Sergen Yalçın'la vedalaştığını resmen açıkladı ve emekleri için teşekkür etti.

Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; deneyimli oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşları ile vedalaştığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada ayrıca Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler

Son Dakika | Beşiktaş resmen açıkladı Burak Yılmaz vedalaştı...

Son Dakika | Beşiktaş resmen açıkladı Burak Yılmaz vedalaştı...

Son Dakika | Beşiktaş resmen açıkladı Burak Yılmaz vedalaştı...

Son Dakika | Beşiktaş resmen açıkladı Burak Yılmaz vedalaştı...

 

Son Dakika | Beşiktaş resmen açıkladı Burak Yılmaz vedalaştı...

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