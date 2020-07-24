Son Dakika | Beşiktaş resmen açıkladı! Burak Yılmaz vedalaştı...
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi. Siyah beyazlı kulüp, deneyimli oyuncunun takım arkadaşları ve Sergen Yalçın'la vedalaştığını resmen açıkladı ve emekleri için teşekkür etti.
Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; deneyimli oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşları ile vedalaştığı belirtildi.
Söz konusu açıklamada ayrıca Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür edildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler
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