Son Dakika: Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçının hakemi Halis Özkahya!
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü oynanacak maçları yönetecek hakemleri duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş - MKE Ankaragücü karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.
Yarın oynanacak diğer mücadelelerin hakemleri şu şekilde:
Gençlerbirliği - Sivasspor: Ümit Öztürk
Konyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan
Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa