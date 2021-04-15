Son Dakika: Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçının hakemi Halis Özkahya!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş - MKE Ankaragücü karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.



Yarın oynanacak diğer mücadelelerin hakemleri şu şekilde:



Gençlerbirliği - Sivasspor: Ümit Öztürk

Konyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan

Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa