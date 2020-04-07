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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:28,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş, Mensah transferi için harekete geçti! Duyurdular...

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Son Dakika | Beşiktaş, Mensah transferi için harekete geçti! Duyurdular...
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Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah'ı yaz ayı transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah'ı yaz ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Ghana Soccornet sitesinde yer alan habere göre; Siyah-Beyazlı ekip, Kayserispor'dan Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah için bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği, ancak sarı-kırmızılı takımın 4 milyon Euro bonserivs bedeli istemesiyle bu transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Siyah-Beyazlı takımın dışında Ganalı yıldızla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği ifade edildi. 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Mensah bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol ve 8 asist ile oynadı.

(Ajansspor)

Son Dakika | Beşiktaş, Mensah transferi için harekete geçti Duyurdular...

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