Son dakika | Beşiktaş, Lille forması giyen Adama Soumaoro için görüşmelere başladı
Beşiktaş, takımdan göndermek için çaba sarfettiği Domagoj Vida'nın alternatifini Lille forması giyen Adama Soumaoro olarak belirledi.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, geçen sezonu kiralık olarak Genoa'da geçiren Adama Soumaoro için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki Fransız stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.
Beşiktaş ayrıca Domagoj Vida'nın transferi için de Lyon ile görüşmelerini sürdürüyor.
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