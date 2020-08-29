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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş, Lille forması giyen Adama Soumaoro için görüşmelere başladı
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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2020 - 00:09 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş, Lille forması giyen Adama Soumaoro için görüşmelere başladı

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Son dakika | Beşiktaş, Lille forması giyen Adama Soumaoro için görüşmelere başladı
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Beşiktaş, takımdan göndermek için çaba sarfettiği Domagoj Vida'nın alternatifini Lille forması giyen Adama Soumaoro olarak belirledi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, geçen sezonu kiralık olarak Genoa'da geçiren Adama Soumaoro için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki Fransız stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.

Beşiktaş ayrıca Domagoj Vida'nın transferi için de Lyon ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika | Beşiktaş, Lille forması giyen Adama Soumaoro için görüşmelere başladı

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