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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı!
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Haber Giriş: 09.07.2020 - 21:11,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı!

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Son Dakika | Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı!
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Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlık yaşadı. İki oyuncu da mücadeleye devam edemedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, 9. dakikada sakatlanarak yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ardından sakatlanan Gökhan Gönül de 37. dakikada kenara geldi. Yerine Kevin Prince Boateng girdi.

 

Son Dakika | Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı

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