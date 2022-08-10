Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş KAP'a bildirdi! Emirhan İlkhan resmen Torino'da... İşte mali detaylar...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Emirhan İlkhan
Son Dakika: Beşiktaş KAPa bildirdi Emirhan İlkhan resmen Torinoda... İşte mali detaylar...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 08:36

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın transferi için Torino ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlı takım bu transferden 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay alacak.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden BeşiktaşEmirhan İlkhan'ın transferi konusunda Torino ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AHMET NUR ÇEBİ: 1 MİLYON EURO'YA GİDECEKTİ, İZİN VERMEDİK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan İlkhan’ın durumuna ilişkin dün A Spor'a özel açıklamalarda bulunmuştu. 

Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş’ta tutmamı istemesin. Emirhan, menajerine yönlendirdi. 1 milyon Euro’ya çıkacaklardı, izin vermedik. Emirhan’ın ayrılığı konusunda sosyal medyada rüzgar oluşturuldu. Neden suçlandığımı anlamıyorum. Bir sağlıksız muhalefet var. 18 yaşını geçtiği anda bir futbolcu ile yaptığınız geçmişteki kontrat geçersiz. 17 yaşındaki biri ile 5 yıllık kontrat yaparsanız 22 yaşına kadar sizinle olacağını zannetmeyin. Bir menajer furyası var. Herkes bu işten oturduğu yerden nemalanmaya başlıyor.

Ahmet Nur Çebi

Son Dakika: Beşiktaş KAPa bildirdi Emirhan İlkhan resmen Torinoda... İşte mali detaylar...

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ'A VEDA MESAJI

Son Dakika: Beşiktaş KAPa bildirdi Emirhan İlkhan resmen Torinoda... İşte mali detaylar...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Emirhan İlkhan

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen