Son Dakika: Beşiktaş KAP'a bildirdi! Emirhan İlkhan resmen Torino'da... İşte mali detaylar...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın transferi konusunda Torino ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
AHMET NUR ÇEBİ: 1 MİLYON EURO'YA GİDECEKTİ, İZİN VERMEDİK
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan İlkhan’ın durumuna ilişkin dün A Spor'a özel açıklamalarda bulunmuştu.
Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş’ta tutmamı istemesin. Emirhan, menajerine yönlendirdi. 1 milyon Euro’ya çıkacaklardı, izin vermedik. Emirhan’ın ayrılığı konusunda sosyal medyada rüzgar oluşturuldu. Neden suçlandığımı anlamıyorum. Bir sağlıksız muhalefet var. 18 yaşını geçtiği anda bir futbolcu ile yaptığınız geçmişteki kontrat geçersiz. 17 yaşındaki biri ile 5 yıllık kontrat yaparsanız 22 yaşına kadar sizinle olacağını zannetmeyin. Bir menajer furyası var. Herkes bu işten oturduğu yerden nemalanmaya başlıyor.Ahmet Nur Çebi
BEŞİKTAŞ'A VEDA MESAJI