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Son Dakika: Beşiktaş, Jean Onana transferinde mutlu sona ulaştı!

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#Transfer#Beşiktaş#Onana
Son Dakika: Beşiktaş, Jean Onana transferinde mutlu sona ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 12:34

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jean Onana ve Lens ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

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Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, Jean Onana'da mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un son dakika haberine göre transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jean Onana ve Lens ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

JEAN Onana KİMDİR?

8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nkufo Academy'de başladı. Sırasıyla Leixoes, Lille, Mouscron, Bordeaux, Lens formaları giydi. 23 yaşındaki futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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#Transfer#Beşiktaş#Onana