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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş istedi, Fatih Karagümrük kaptı! Bundesliga'dan transfer...

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Son Dakika: Beşiktaş istedi, Fatih Karagümrük kaptı! Bundesliga'dan transfer...

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Levent Mercan, VavaCars Fatih Karagümrük ile resmi sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamaya göre, 2000 doğumlu orta saha oyuncusu ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği Levent Mercan, Almanya U20 Takımı'nın da formasını giyiyor.

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