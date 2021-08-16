Son Dakika: Beşiktaş istedi, Fatih Karagümrük kaptı! Bundesliga'dan transfer...

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamaya göre, 2000 doğumlu orta saha oyuncusu ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği Levent Mercan, Almanya U20 Takımı'nın da formasını giyiyor.