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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş için Edwin Gyasi iddiası! 'Anlaşma yapıldı'
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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2020 - 19:30,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş için Edwin Gyasi iddiası! 'Anlaşma yapıldı'

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Son Dakika | Beşiktaş için Edwin Gyasi iddiası! 'Anlaşma yapıldı'
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Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan CSKA Sofya'nın yıldızı Edwin Gyasi ile anlaştığı iddia edildi.

Bulgar basını, Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve 1 Temmuz'dan sonra resmi imzaların atılacağını yazdı.

Daha önce Beşiktaş yönetimiyle görüşeceği iddia edilen Edwin Gyasi ile her konuda anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Beşiktaş'a transferine görüşme sürecinde sıcak baktığını dile getiren Edwin Gyasi, siyah beyazlılar hakkında "Beşiktaş, çok büyük bir kulüp. Gelişmeler sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı

Hollanda'da altyapı eğitimini alan 28 yaşındaki futbolcu, yurt dışında Aalesund, Dallas ve CSKA Sofya formaları giydi. Edwin Gyasi, CSKA Sofya ile çıktığı 52 resmi maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti(FutbolArena)

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