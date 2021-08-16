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Son Dakika Beşiktaş Haberi: Michy Batshuayi ne zaman İstanbul'a gelecek?
Beşiktaş'ın Chelsea’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, yarın İstanbul’a geliyor.
Beşiktaş, Michy Batshuayi transferini bekliyor.
Siyah beyazlıların Chelsea’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu, İstanbul’a geliyor.
Michy Batshuayi ne zaman İstanbul'a gelecek?
Yarın İstanbul’da olması planlanan Belçikalı golcü, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
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