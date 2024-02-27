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Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisine deplasman taraftarı alınacak mı? İl Spor Güvenlik Kurulu açıkladı...

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#Süper Lig#Derbi#Beşiktaş
Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisine deplasman taraftarı alınacak mı İl Spor Güvenlik Kurulu açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 16:36

İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde deplasman seyircisinin yer alacağını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken, 27 hafta da geride kaldı. Gözlerin çevrildiği 28. hafta ise Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne olacak.

Kritik karşılaşma öncesinde deplasman taraftarının Tüpraş Stadyumu'nda yer alıp almayacağı merak edilenler arasındaydı.

İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine sarı - kırmızılı taraftarların alınacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00’da Beşiktaş Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş – Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir."

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#Süper Lig#Derbi#Beşiktaş

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