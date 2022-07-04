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Son dakika: Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmak üzere

#Transfer#Beşiktaş#Emrecan Uzunhan
Son dakika: Beşiktaş, Emrecan Uzunhanı kadrosuna katmak üzere

Yerli stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İstanbulspor'un genç savunmacısı Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Şu ana kadar 4 transfer yapan ve Atiba Hutchinson ile de sözleşme yenileyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Stoper hattına bir Türk futbolcu alacak olan siyah-beyazlılar, İstanbulspor’un genç stoperi Emrecan Uzunhan’ı kadrosuna katmak üzere.

Genç futbolcunun kulübü İstanbulspor’la bonservis konusunda anlaşma aşamasında olan Beşiktaş, birkaç gün içinde bu transferi resmileştirip futbolcuyu Avusturya kampına dahil etmeyi planlıyor.

EMRECAN UZUNHAN KİMDİR?

26 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emrecan Uzunhan altyapı kariyerinde Galatasaray ve İstanbulspor'da top koşturdu. Uzunhan profesyonel futbol kariyerine İstanbulspor formasıyla start verdi.

A Takım seviyesinde 25 maçta İstanbulspor'un formasını terleten 21 yaşındaki savunma oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi.

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1.89 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 525 bin Euro olarak gösteriliyor.

Sol ayağını etkili kullanan genç savunmacı, 2014-20 yılları arasında İstanbulspor altyapısından top koşturduktan sonra 2020-21 sezonunun başında A Takım kadrosuna yükseldi.

2020-21 sezonunda fazla forma şansı bulamayan Emrecan, 4 karşılaşmada görev yaparken söz konusu karşılaşmalarda 189 dakika sahada kaldı. 2021-22 sezonunda çıkış yapan genç savunmacı, Süper Lig'e geri dönen İstanbul ekibinin as oyuncularından biri olmayı başardı.

21 maçta 1542 dakika sahada kalan Uzunhan, rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün asistini yapan isim oldu. Play-off etabında 3 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalmayı başardı.

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#Transfer#Beşiktaş#Emrecan Uzunhan

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