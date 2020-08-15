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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş, Doğukan İnci transferinden vazgeçti
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş, Doğukan İnci transferinden vazgeçti

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Son dakika | Beşiktaş, Doğukan İnci transferinden vazgeçti
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TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi iç transfer görüşmelerini sürdürüp Mustafa Aşan, Cenk, Metin ve Arif ile sözleşme imzalayan Karşıyaka'da Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen Doğukan İnci, kulüpte forma giymeye devam edecek.

Beşiktaş, aylar önce talip olduğu 21 yaşındaki forvetin transferinden vazgeçerken Kaf-Kaf genç yıldız adayını değerini bulmadığı takdirde bırakmayacak.

Geçen sezon lig ve Play-Off'ta çıktığı 26 maçta 14 gol atan Doğukan için farklı kulüpler nabız yoklarken, transfer yasaklısı olan Karşıyaka, takımın en önemli hücum silahını istediği bonservis bedelini verecek, oyuncunun da forma giyebileceği bir kulüp çıkmazsa satmayacak.

Doğukan'la da görüşecek kurmayların genç futbolcunun ücretine zam yaparak yeni sezon öncesi moral aşılaması bekleniyor.

Son dakika | Beşiktaş, Doğukan İnci transferinden vazgeçti

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