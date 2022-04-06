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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den UEFA'da kritik görüşme! Finansal Fair Play yaptırımı...

#Beşiktaş#UEFA#Ahmet Nur Çebi
Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden UEFAda kritik görüşme Finansal Fair Play yaptırımı...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde ziyaret etti. Çebi ve beraberindeki ekip, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Yargı Komisyonu'nda UEFA gelirlerinin yüzde 15’ine yapılan kesintiyi kaldırmak için temaslarda bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile UEFA yetkililerini, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette Beşiktaş'ın TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül de yer aldı.

ÇEBİ'DEN KRİTİK TOPLANTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beraberindeki Kemal Erdoğan ve Seçil Aygül ile birlikte gittiği UEFA genel merkezinde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Yargı Komisyonu'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

UEFA, vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın 2021/22 sezonu UEFA gelirlerinde yüzde 15 kesinti kararı almıştı. Ödemelerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılması halinde ise yaptırımın uygulanmayacağı açıklanmıştı.

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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Yargı Komisyonu, Siyah beyazlı kulübün sunduğu belgeleri inceleyip kararını verecek.

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden UEFAda kritik görüşme Finansal Fair Play yaptırımı...

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#Beşiktaş#UEFA#Ahmet Nur Çebi

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