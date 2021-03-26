Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve yeni sözleşme açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşta yayınlanan beUnited programına konuk oldu ve gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri;

Beşiktaş’ın tabii ki daha fazla zaman ayırmam gereken sürecin içerisindeydik ve zaman istedim arkadaşlarımdan hatta Mehmet Sepil Başkan görevi bırakmak istediğinde bana bu yükü devretmek istediler bir görevi. Ben de arkadaşlarına şunu söyledim. En azından 3-5 ay daha zamana ihtiyacım var. Bir başkası yapsın tercih ederim ama benim yapmamı istiyorsanız 3-5 ay kadar daha bunu erteleyelim dedim. Sepil başkan sağ olsun erteleyebildiği kadar erteledi. Sonuçta artık ısrarlı bir şekilde tamam dedikten sonra diğer kulüp başkanı arkadaşlarımın baskılarıyla bu görevi üzerime almak zorunda kaldım. Zaten hepimizin bir görevi. Sırayla bu işi yapmak zorundayız ama bu dönem zor bir dönemdi. Hem benim için hem de Beşiktaş. Hem kulüpler adına pandeminin olduğu bir otamda ağır bir yük olduğunu kabul ediyorum ama bunun altından kalkmak zorundayız.

HAKEMLERİN AZ HATA YAPMASI LAZIM

Adalet nedir? Gelirin iyi paylaşılması lazım. Maç sonuçlarının realize edilirken hakemlerimizin az hata yapması lazım veya mümkün olduğu kadar hiç yapmaması lazım. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki taraftarın bir şekilde kendini kötü hissettiğin anlar oluyor. Hakemlerin hata yaptığı anlar taraftarın hata yapılan takımın taraftarın kötü hissettiği.

HOCALARIMIZ HAKEMLE İLGİLİ YORUM YAPIYOR...

Yanlış anlaşılmazsa bir şey ifade etmek istiyorum. Bizler şimdi hocalarımız çıkıyor hakemlerle ilgili bir yorum yapıyor. Maçı kaybetmiş veya istediği gibi maç yürümemiş veya hakkını alamadığını düşünüyor. Yönetici aynı şeyi yapıyor ama bir taraf daha var ki mesela televizyon programları var. Programlarda maçların bittiği saatlerde şey başlıyor tartışmalar başlıyor. Sizler de yapıyorsunuz. Bazı programlarda bazı yorumcuların hakemleri eleştirdiğini görüyoruz. Neredeyse programlar hakemlerin tartışıldığı programlar haline geldi. Çizgiyi çek sağdan soldan omuza vuruyor falan. Bu tartışmalar sonuçta seyirciler tarafından taraftarlar tarafından seyrediliyor. Sonuç itibariyle onlar da etkileniyorlar bundan. Şimdi biz bir şey söylediğimizde hemen aynı yorumcular bize tepki gösteriyorlar. Hakemleri eleştiremezsiniz şunu yapamazsınız. Tamam doğru anlıyorum. Saygı duyuyorum ama aynısını siz o hakkı nereden buluyorsunuz. Buradan da onlara seslenmiş olmak istiyorum. Yani bunu onların da biraz dozajlı yapması gerekiyor. Çok ağır şekilde hakemlerimizin maçlar bittikten sonra hocalar, başkanlar ve yöneticiler tarafından eleştirilmesinin dışında televizyon programı yapan medyadaki bazı yorumcuların da biraz hakemlerimizi aşırı derecede eleştirmesi de taraftarı olumsuz etkiliyor

STANDART YOK

TFF kurulardan oluşuyor. Bu kurulların sağlıklı çalışmadığı, adil olmadığı, olamadığı şeklinde algılar var. Bu algıların yıkılabilmesi maalesef bugüne kadar mümkün olmadı. Bazen de bakıyorum ve hak veriyorum. Standart yok. Bunların görev almadan önce nasıl seçileceği şeklindeki değişiklikle ilgili kulüplerimizin talebi oldu. Biz de destekliyoruz. Kurullar artık genel kurullarda, genel kurul üyelerinin oylarıyla seçilsin. Yönetim kurulları tarafından seçilen kurullar olmasın.

AİHM DE İFADE ETTİ

TFF'de Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu var, birçok kurul var. Spor Yasası'na koyularak, kurulların bağımsız şekilde genel kurul tarafından seçilmesini talep ediyoruz. AİHM zaten bu kurulları sağlıklı bulmadığını ifade etti.

KATKI VERMEMİZ GEREKİYOR

Gelirimiz zaten giderimizi karşılamazken, mevcut olan gelirimiz 3’te 1 oranında düşmüştür. Gelirimizin bilet satışlarından, loca satışlarından kaynaklandığını söylememiz gerekiyor. Bunların telafisi, umarım pandemi çok çabuk biter çünkü seyirci gelirini başka türlü telafi edemezsiniz. Ama o açığı kapatabilecek şekilde kaynak sağlayabileceğiniz şeyler yayın ve sponsor gelirleridir. Sponsor gelirlerinizi firmalardan sağlıyorsunuz, onların da bu ekonomide kayıp yaşadığını göz önünde bulundurursanız geriye yayın geliri kalıyor. Yayıncı kuruluşlarımızla son derece iyi ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Onların kazanabilecekleri ortamın oluşmasına bizim de katkı vermemiz gerekiyor. Yayın geliri ile ilgili günlerce, aylarca birçok şey söylendi. Pandemi şartlarında yayıncı kuruluşun da zor durumda kalmadığını kabul etmek mümkün mü, değil? Bir yandan bakıyorsunuz dekoder satışlarında korsan yayınlar, yasak yayınlar… Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir adım attık. Umarım korsan yayıncılığı ortadan kaldırırız da yayıncı gelirimizin kaynaklarının gelirlerini artırırız ve oradan daha fazla gelir sağlayabiliriz. İnşallah pandemi çabuk biter, yayıncı kuruluştan gelirleri artıracak bir talebimiz olurken, ona da destek olacak tavır ve davranışlar göstermemiz gerekiyor.

KORSAN YAYIN AÇIKLAMASI

Kurallar, kanun ve yasalar caydırıcıdır. Buradan şöyle bir anlam çıkıyor; Taraftar var, taraftar var. Gerçekten gönlünü ve kendini takımına adamış, onun kazançlarına hassasiyetlerine saygılı olan bir taraftar var. Bir yandan da eh işte taraftar var. Bu sadece yayıncı kuruluş da değil, atkı satın alıyorsunuz korsanı var, forma satıyorsunuz korsanı var.

YABANCI HAKEM YORUMU

Kulüpler Birliği olarak geçmişte hakemlik yapmış olan kişilerle bir çalıştay yapmak istiyoruz. Buradan alacağımız fikirler, vereceğimiz fikirlerle oluşacak bir tabloyla sayın federasyona sunmak istiyoruz. Eksiler, artılar, şöyle olsa böyle daha iyi olur gibi bir çalıştay planı içerisindeyiz. Bunları da tamamıyla iyi niyetli ve Türk futboluna hizmet etmek amacıyla yapmak istiyoruz. Bu konudaki çalıştayı tahmin ediyorum önümüzdeki günler içerisinde realize edeceğiz, oradan çıkacak sonuçları da federasyona katkı olarak sunmak istiyoruz. Genç hakemlerden yanayım, yaşlılar hata yapana kadar gençler yapsın. Eğer bir bedel ödenecekse; yaşlıların yaptıklarını kaldıramıyoruz, gençler için bedel ödüyoruz deriz. Benim hakemlerle ilgili söylemlerimde derdimi anlatmakta çok mu zorlanıyorum bilmiyorum. Sayın federasyon başkanımız; “Bizim hakemlerimiz çok iyi, yurt dışına hakem gönderiyoruz” diyor ama benim derdim bu değil ki; hakemlerimiz gidiyorsa gitsin, gelebiliyorsa gelsin. Özellikle derbide yapalım dedim. Geçmişte derbiye çıkan hakemlerimiz takımlar tarafından mimlenmiş. Her hakem açıklandığında, maça çıkmadan taraftarlardan darbe yiyorlar. Ben, yabancı hakem derken, bu baskılar yüzünden söyledim. 50 yıl önce de tartışılıyordu hakemler, bugün de tartışılıyor.

FEDAKARLIK YAPACAĞIZ

Biz de bu yüzden çalıştay yapmak istiyoruz. Belki sizin söylediğiniz şeyleri gündeme getireceğiz. Bilmiyorum. Belki de sezon başlamadan önce hakemlerin hangi maçlara gidecekleri kura çekilir, açıklanmaz ve noter kayıtlarına geçer. Bu tartışmalar biter. A maçını kötü yönetmiş, B’de ceza veriyor. Kötü yönettiği nota göre ceza veriyorsan, yedek hakem çekersin kurada yine onun yerine o gider. Televizyon yorumcuların bazıları, hepsi değil. Hakemleri son derece ağır eleştirdiği zaman taraftarlar sizin ağzınıza bakıyor. Hemen arkadaşına bakıyor ‘Bak gördün mü?’ diye. Tamam biz hakemlerle ilgili konuşmuyoruz. Anlıyoruz da ama biraz da yayın yapan arkadaşlarımız hakemlerle ilgili reyting uğruna siz televizyonlarda çıkıp bunu kullanıyorsunuz. Paydaşsak, bütün paydaşlar hep birlikte fedakârlık yapacağız.

ŞAMPİYON İLAN EDEMEZSİNİZ

Şampiyonluk havasına girebilirsiniz ama kendinizi şampiyon ilan edemezsiniz diye sürekli herkesi uyarıyorum. Önümüzdeki 11 maç var, hatta kupa maçı dahil 12 maç oynayacağız. Dolayısıyla zor günler var. Pandeminin verdiği yük var. Sadece parasal değil, fiziki olarak da manevi olarak da etkileniyorsunuz. Aynı şey rakip takımlar için de geçerli. Onlar da başarılılar, onların da yolu açık. Bizle birlikte mücadele edecekler. İyi ki varlar. Onlar olmasa biz futboldan zevk alamayız. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer takımlar olmadan şampiyon olsak bir şey ifade etmez. Ama rakiplerimiz değerli olduğu için bu şampiyonluk çok şey ifade edecektir. Özellikle son 1-2 sene içinde Anadolu şehirlerimizin takımlarının da başarılı olduğunu görüyoruz. Antalyaspor’un finale kalması, Alanyaspor’un, Rizespor’un başarısı… Haksız rekabet ortadan kalkmak üzere. Siz kurallara göre, gelirlerinize göre idare ettiğiniz zaman siz iki liralık topçu alıyorsanız, Rizespor da bir liralık alıyordu. Daha evvel siz 10 liralık alıyordunuz, Rizespor 1 liralık topçu alıyordunuz. Onun için Türk futbolundan keyif de alıyorum. Anadolu takımlarının başarılarını da istiyorum, rakiplerimize saygı da duyuyorum. Gönlümden Beşiktaş’ın şampiyon olmasını istiyorum.

SERGEN YALÇIN VE YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Sergen Yalçın uzun yıllardır teknik direktör olarak Türk futbolunda hizmet ediyor. Beşiktaş’a onu getirmiş olmakla, göreve davet etmekle duygularımı ifade etmiş oldum aylar evvel. Bizim için kıymetli ve değerlidir. Beşiktaş’ın özünden gelmesi ayrı bir keyiftir, düzgündür, çalışkandır, zekidir, tekniği kuvvetlidir. Yani hocamın meziyetleri benim için, Beşiktaş için çok önemli ve gerçekten üst düzeyde. Kendisiyle uzun yıllar devam edeceğimizi düşünüyoruz. Birçok şey gündeme geliyor kontratla ilgili ama doğru değil. Beşiktaş taraftarına da sesleniyorum; böyle bir şeyi kafalarında hiçbir zaman düşünmesinler, yokmuş kabul etsinler. Umarım kupayı ve kupaları bundan sonraki süreçte de hocamızla birlikte kaldırmayı Allah bize nasip eder. Her dakika hoca değiştiren bir kulüp değil, 10 yıl en azından değiştirmeyen bir kulüp olabilirsek ve bunu da Sergen hocayla başarabilirsek. Ben de başkan olarak büyük keyif alacağımı söylemek istiyorum.

KİRALIK OYUNCULARIN BONSERVİSLERİNİN ALINMASI

Bunlar başarılılar tabii ki onlarla yoluma devam etmek istiyorum. Sonuç itibariyle başarılı oldukları için tabii ki kıymetli futbolcular bunlar. Dolayısıyla çok kolay bir süreç olmayacak ama umarım birçoğu ile beraber önümüzdeki sene yine Beşiktaş formasıyla sahada olacağız

VAR HATALARIN AZALTTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

VAR’ın hataları azalttığını düşünüyorum. Ama bir şeyi nasıl idare ettiğiniz ne niyetle idare ettiğiniz önemli. Eğer iyi niyetli idare ediyorsanız, gereken ihtimamı da gösteriyorsanız VAR kıymetli. Ama eğer bu gerekli ihtimam orada gösterilmiyorsa orada VAR’ın faydası yok zararı olur. Bütün mesele ihtimam, titizlik, hassasiyet ve saygı duymak yaptığınız işe, göreve ve karşınızdaki kişiye, insanlara, takımlara saygı duyduğunuz zaman VAR kıymetli ve değerlidir. Değilse VAR’ın hiç önemi yok. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Şu var tabi Medya, kulüpler, federasyon, kulüpler birliği, yayıncı kuruluş hatta taraftarla, hakemler futbolun farklı unsurları farklı paydaşları var. Burada hepimizin ortak özelliği bu oyunu seviyoruz. Bu oyunun adil güvenilir bir ortamda oynanmasını herkes istiyor. Herkes kazanmak istiyor belki çıkarlar çatışıyor, belki menfaatler örtüşmüyor ama neticede belli kurallar ve saygı çerçevesinde sorumluluk duygusuyla hareket eden bireylerin de katılımıyla bu işi çözebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden Fair play kazansın iyi oynayan kazansın, centilmenlik ve barış kazansın. Söylemek istediğin son bir söz var. Sahada maçı yakın seyreden teknik direktörlerin hakemlerle ilgili söylediği sözlerin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yöneticilerin söylediklerinden daha önemli çünkü onlar daha önemli ve bilinçli konuşuyorlar. Son maçta hocamızın Fenerbahçe maçını yöneten hakemle ilgili bir söylemi vardı. Gerçekten hocam yakın seyrediyor. Onun o söylemi Beşiktaş camiasının söyleminin ta kendisidir. Önemsiyoruz ancak ve ancak hakemlerimizin de çok değerli olduğunu onların da yabancı hakemlerden daha değerli olduğunu Beşiktaş Başkanı olarak ifade etmek istiyorum. Sadece hassasiyet ve titizlik yapmaları gerektiğini buradan mesaj olarak eklemek istiyorum.