Son dakika: Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman ve Abdullah Avcı için flaş açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Kolumuz kırıldı, acıya sızıya rağmen yine Beşiktaş'a hizmet ettik. Sağlığımı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum, koymaya da devam edeceğim. Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım. Ben bütün Beşiktaş taraftarlarına en geç 2 gün içinde cevap veriyorum çünkü bu benim vazifem. Beni ister sevsinler, ister sevmesinler.

"Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz"

Tüzük yeni baştan yapacak. Bir kere yapalım, temiz yapalım istiyoruz. Biz 2 yıldır eski yönetim hakkında konuşmuyoruz. Yine birileri çıktı konuşuyor. Neden çıktılar bilmiyorum. Geçmiş yönetimlerden dolayı gönderemediğimiz oyuncular var. İsim vermek istemiyorum, bize maliyeti bonservisiyle birlikte 20 milyon Euro ediyor. Beşiktaş için cebimden 110 milyon koydum, ailemin geleceğinden de 675 milyon TL feragat ederek kulübü 1.5 sene ayakta tutmaya çalıştım. Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz.

"Buradan 4 milyon Euro maaş alırken sada 400 bin Euro teklif ediyorlar. Önce bir utan"

Bütçeniz 65 milyon Euro, limitiniz 30 milyon Euro. Hala gönderemediğimiz futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon Euro olmuş, 'Gideceğim.' diyor, son gün gitmiyor. Sen buradan 4 milyon Euro maaş alırken sana birisi 400 bin Euro veriyor. Önce bir utan.

"Bu sene de şampiyon olacağız"

Beşiktaşlılar bu şampiyonluğu hak etti, rabbim nasip etti, biz de bu yola vesile olduk. Biz bu sene de şampiyon olacağız. Geçen sene söyledim, inanmadılar, bu sene de şampiyon olacağız, yine söylüyorum.

"Uilenberg'in Sergen Yalçın'ı örnek göstererek konuşmasında art niyet arıyorum"

Geçenlerde Uilenberg isimli bir danışman, Sergen Yalçın'ın el hareketleriyle mesaj vermeye çalışmış. Gitsin Almanya'da konuşsun bakayım böyle isim vererek. MHK'yi göreve çağırıyorum. Beşiktaş'ın hocasını gündeme getirerek eleştiri yapamazsın. Art niyet arıyorum.

Abdullah Avcı'ya flaş sözler

Biz geldiğimizde Abdullah Avcı ile takımı 5-6 maç yukarı çektik. Sıkıntı maddiydi, biz o sıkıntıyı aştık ama sonrasında takım kötü gitmeye başladı. Hocaya sorunun ne olduğunu sordum. Hoca bana 'Burada eskiler var, burayı karıştırıyorlar dedi." Kusura bakma Abdullah Hoca, ben bunları söylemek zorundayım çünkü benimle oturup uzlaşmadınız. Hoca, ‘Benim enerjim bitti.' dedi. O zaman ayrılalım hocam dedim. ‘Siz gönderin beni.' dedi. Peki. 'Türkiye'nin en büyük hocalarından birisiyim. Kontratımda iş bulana kadar yazıyor. Sonrasında zaten ben bunları almayacağım.' dedi. Abdullah Avcı'yı defalarca aramama rağmen beni avukatına yönlendirdi. Ben kulüp başkanıyım ya. Sen benimle niye konuşmuyorsun? Benim hocam; sen 12 milyon alırken, sen gittiğin anda 2 milyona imza attı. Sonra da 6 milyona imza attı. İşte Beşiktaş'ın çocuğu. O gün, 1 milyon 800 bin avro karşılığı sözleşme yapıyorsan, bugün o hoca 800 bin avroya hocalık yapıyorsa bana neyin hesabını soruyorsun?