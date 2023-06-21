Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi sözleri!

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün sponsorluk anlaşması töreninde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek hakkında açıklamalarda bulundu.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Sadece stat gelirleri ve bilet gelirleri yeterli olmuyor. Bu Türkiye'ye özel değil, tüm dünyada böyle. Sonsporlarımıza göz bebeğimiz gibi dikkat ediyoruz. Kendilerinin bize verdiği değer de gurur kaynağı oluyor. Kulüpler olarak Kovid, deprem derken çok sıkıntılı süreçler geçiriyoruz. Nefes alabiliyorsak, çok değerli sponsorlarımız sayesinde oluyor. Onlara teşekkür ediyorum."

"TFF KONGRESİNDE YENİ FORMALARIMIZI GİYMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

"TFF Kongresi'nde yeni formalarımızı giymeyi düşünüyorum. Herkes görsün Beşiktaş'ı. Kırmızı formayı daha çok beğendim. Hepsi güzel. Zevk meselesi. Babama sorsanız, çubukluyu tercih edecektir. Bu yüzden 3 tane yapıyoruz."

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"BEŞİKTAŞ'I UMURSAMIYORUM DİYEMEZSİNİZ"

"TFF Başkanı ile huzursuzluk yaşıyoruz. Saygısızlık yapmadan fikirlerimizi paylaşıyoruz. İlişkilerimiz Ahmet Nur Çebi - Mehmet Büyükekşi ilişkisi değil. Beşiktaş - TFF ilişkisi. Bazen konular şahsileştiriliyor. Bu açıklamayı şahsi ve kızgınlıkla söylenmiş bir cümle olarak ümit ediyorum. Başka türlü olma şansı yok. Neyi umursamıyorsunuz? TFF'nin görevi Türk futboluna hizmet etmek. Siz Türk futbolunun ağası, paşası, duayeni, ağabeyi olan Beşiktaş'ı 'Umursamıyorum' diyemezsiniz. Türk futboluna hizmet ederken, Beşiktaş'a da hizmet edeceksiniz. Beşiktaş'ı umursayacağını, görevini yapacağını çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ı umursamamak gibi şansı yok. Herkes, Beşiktaş'ı umursamak zorunda."

DURSUN ÖZBEK'E CEVAP: NE EKERSE ONU BİÇER

"İlk bakışta doğru söylemiş. Kulüpler Birliği'nde de söyledi. Bunu tek taraflı isteyemezsiniz. Bu ilişkiler çift taraflı olur. Sen, beni sevmeyeceksin ama ben seni seveceğim! Böyle bir şey yok. Şampiyonluk gecesinde '6 puanı verdim ne olacak?' derseniz, sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Dursun Özbek'in üzülmesine, üzüldüm. Kendisi ağabeyimdir. Ancak sizin yaptığınız açıklamalar da üzücü. Diğer camiaları üzerseniz, gereken cevabı alırsınız. Ne ekerseniz, onu biçersiniz. O da inşallah bir üzüldüğünü söyler. Karşılıklı helalleşmiş oluruz."

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"TFF'YE BEŞİKTAŞLI ÖNERMEYECEĞİM"

"TFF'ye Beşiktaş camiasından birini önermeyeceğiz. Kendileri bunu bulurlar. Bu onların sorumluluğu. Başkalarına nasıl davranıyorsa, benim camiama da öyle davranmalı. Bunu kendisi hissetmeli. Beşiktaş'tan birilerinin orada olup olmaması önemli değil. Beşiktaş hakkını korur. Tribündeki taraftar da hakkını arar."

"TFF'Yİ İBRA ETMEK DOĞRU DEĞİL"

"TFF'nin yaptıklarının ibra edilmesini doğru bulmuyorum. Yapacaklarını olumlu bulursak, saygı ve sevgi çerçevesi içerinde devam ederiz. Ne görürsek, o şekilde cevabını veririz. Türk futbolu için ellerinden geleni yapacaklarını umut ediyorum."

TRANSFER SÖZLERİ

"Romain Saiss ve Gedson Fernandes önemli oyuncular. Premier Lig ve dünyanın gözü Gedson'un üzerinden. Teklifler geliyor ama gönlüm el vermiyor. Alacağımız parayla ekonomik sıkıntıları bitirebiliriz. Talepler var ama görüşmeler yok! Taleplere soğuk bakıyoruz. Zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok gitmek taraftarı değil. Saiss geçen sene Dünya Kupası'nda çok başarılı sezon geçirdi. Gelen talepler var. 'Yolumu açar mısınız?' dedi ama olmazsa, 'Beşiktaş'a zarar vermem' diyen bir oyuncu. Kamuoyu gelecekleri beklemek zorunda. Görüşlerimiz yola devam. Yarın ne olur bilemiyoruz."