Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çok sert Galatasaray ve TFF açıklaması! "Şampiyon olsak bile ligin tescilini kabul etmeyeceğim"

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında siyah beyazlı ekibin gündemine ilişkin konuştu.

Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef alan Ahmet Nur Çebi ayrıca Mehmet Büyükekşi'yi ve yönetimini görevlerini bırakmaya davet etti.

TFF'nin hükmen kararıyla ilgili UEFA'ya başvuracaklarını belirten başkan Çebi ayrıca "Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim. Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim! Tescili bu şekilde kabul etmiyorum. Nokta!" dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"ALİ ŞANSALAN'A BASKI YAPILDI"

Galatasaray maçıyla ilgili mecburi açıklamalarımız olduğu için bu basın toplantısını düzenledik. Ali Şansalan ile ilgili Galatasaray medyasında duyduklarımız ve kamuoyuna verdikleri mesaj çok basitti ve doğru değildi. Biz bunun doğru olmadığını açıkladık. Bizim bir şey yapmadığımızı karşı tarafın bilmesine rağmen, karşı taraf hakemi etki altına almak için bunu yaptığını söyledik. Ahmet Nur Çebi, TFF'den Ali Şansalan'ı istedi diye bir söylem vardı, bu yanlıştı. Galatasaray lehine karar vermesi için Ali Şansalan'a baskı yapıldı. Ali Şansalan takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı, 6 sarı kart bize gösterildi ve TFF'den ceza aldık.

Haberin Devamı

"İNSANLARI ÜZEREMİZE SALDIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bizim kültürümüzde hakemlerle, teşviklerle ve primlerle maç almak gibi bir kültür yok. Zaten bunu Hakkı Yeten ve Süleyman Seba'ya saygısını ifade eden tüm başkanlar iyi biliyor. Bunlar derbi maçları, birbirimizin sahasında aldığımız verdiğimiz çok fazla derbi var. Bizim kültürümüzde pusu, linç kültürü yok. Bunu kulüp başkanları da bildikleri için kurucumuza saygılarını gösteriyorlar. Herkes Süleyman Seba'nın saygıdeğer kişiliğinden bahsederken, yeni neslin bundan uzaklaştığını ifade ediyor. İnsanları üzerimize saldırtmaya çalışıyorlar.

"GALATASARAY TROLL HESAPLARLA BİZE SALDIRDI"

Deprem döneminde de bana linç operasyonu yapıldı, bunu da Galatasaray yaptırdı! Bu troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar! Linç kültürü ile bir yere varamazsınız! Benim Asbaşkanıma, Beşiktaş'ın değerli bir çocuğuna yapılan tehditler kesinlikle kabul edilemez. Birisinin yaptığı şey yanlış ise hakaret, tehdit ve şantajla yürüyorsanız, bunu da başka birine yaptırıp bunu biz yapmadık başkaları yaptı diyorsanız, bizler bunları kabul etmeyiz.

Haberin Devamı

"TACİZ EDEREK DOĞRU YOLA GETİRME ÇALIŞMASI İÇİNDE OLAMAZSINIZ"

"Galatasaray gibi büyük bir kulüp, yönetim kurulu toplantısında Serhan Çetinsaya'nın babasını aradı. 'Benim oğlum özür dilemeyi düşünmüyor, 1 yaşındaki çocuğuna kadar küfürler edildi!' dedi. Ayrıca 'Benim mi özür dilememi istiyorsunuz?' dedi. Galatasaray bu tehditlere 'Dur' demezken, babayı baskı altına alarak özür diletmeye çalışmak doğru değil. 30 yıllık dostunuzun oğlunu tanımadığınızı söylüyorsunuz. Bu arkadaşımızı çok iyi tanıyorsunuz. Dostum dediğiniz bir kişinin oğluna bu kadar hakarete izin vermemeliydiniz. Kimseyi taciz ederek doğru yola getirme çalışması içerisinde olamazsınız. Telefon konuşmalarını kamuoyuna paylaşmanız da hiç doğru değil."

Haberin Devamı

"SEN KİMSİN? BU İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

Metin Öztürk'ün açıklamalarını gördüm, bu iki yüzlülüktür. 'Babası, Dursun Özbek'i aradı' diyor. Bu yalan. Dursun Özbek aradı! 'Başkan konuşur, konu kapanır' diyorsun, peki sen neden konuşuyorsun? İşiniz bittiyse sen neden konuşuyorsun? Kimi densizlikle suçluyorsun? Kimsin sen?

"ALİ KOÇ'LA İLİŞKİMİZ SADECE BAŞKANLIK DÜZEYİNDEDİR"

Eray Yazgan diye bir Genel Sekreter, Koç ailesinin bizimle ilgili sponsorluğuyla ilgili konuştu. Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanı. Şirketin başında olan Rahmi Koç! Ali Koç doğmadan Beşiktaş Kulübü'ne üye olmuştur. Bizim için de çok da değerli bir insandır. Bizim, Koç ailesiyle olan ilişkimiz 1957 senesinden bu yana devam etmektedir. Ali Koç ile ilişkimiz, Koç ailesi ile alakasız. Sadece başkanlık düzeyindedir.

Haberin Devamı

Karşı kıyı" diyorsunuz, bu ne demek oluyor? Bulgaristan mı, Ermenistan mı? Karşı kıyı dediğiniz Kadıköy, İstanbul'un en değerli yerlerinden biri. Sayın Dursun Özbek, ekibinize de söyleyin bu söylemlere gerek yok. 14 sene aynı sponsorlarla beraber yürüdünüz. Bizim çok şükür Galatasaraylı sponsorum da yok. Olmayacak!

"FENERBAHÇE İLE GALATASARAY KOALİSYONUN EN KRALINI UYGULADI"

Dursun Özbek ağabeyimdir. Genelde böyle söylerim. Saygıda kusur etmem. 'Koalisyon' diyor. Ne koalisyonu? Asıl koalisyon sizin aranızda var. Gaziantep ve Hatay çekilince, maşallah koalisyon oldunuz. El ele tutuşup yürüdünüz! Bizi koalisyon olarak görüyorsunuz, bu saygı ve sevgidendir. Menfaat değildir! O zaman beraber yürüyordunuz, puanların silinmesi için neden konuşmadınız? Fenerbahçe ile Galatasaray koalisyonun en kralını uyguladı! Biz tek başımızaydık!

Haberin Devamı

Hakem konusunda da koalisyon var! Eski hakemler gönderildi, bunlar itiraz etti. Bu hakemler geri geldi 'İyi oldu' dediler. Ben kabul etmedim, ama şimdi yine bunlar itiraz ediyor. İşlerine geldiğinde çok güzel koalisyon kurarlar! Biz dostuz, koalisyon değiliz! Kimse bizi kavga ettirmesin! Herkese gereken cevabı veririz. Susuyorsam, Süleyman Seba ve Hakkı Yeten terbiyesinden susuyorum!

"HEP MHK SUÇLU, TFF'NİN HİÇ SUÇU YOK YANİ"

Bu iş MHK ile çözülmeyecek! 30 senedir bunu herkes görüyor. Her TFF de MHK değiştiriyor. Hep MHK suçlu, TFF'nin hiç suçu yok yani! Belki siz yanlış atama yaptığınız için sizin değişmeniz gerekir! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iyi niyetli ama konuları çözemiyor! Bugüne kadar göremedim! Çözemiyorsanız, gitmeyi bilmeniz lazım! Edep ve adap bunu gerektirir! Kurulların adaletli olduğunu göstermeleri lazım! Kurullar insanların haklarının verildiği veya yenildiği yerlerdir! Bu kurulların taraflı olduğu hissi oluşursa, bu tehlikedir.

"TFF BEŞİKTAŞ'IN KARŞISINDA OLMADIĞINI HİSSETTİRMELİ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bize el ve parmak kaldırdı! Bu tavır ve tutumu devam ediyor! Rica ediyorum bu algıyı değiştirin! Sabah, akşam Beşiktaş'a ceza kesiyor! Yetmedi, futbol takımının tamamına Fair-Play'den uzak diye ceza keseceksiniz! Kesmediğiniz bir yer kaldı mı? Bu camia bu kadar mı hatalı? TFF Başkanı ve yöneticileri, Beşiktaş'ın karşısında olmadığını hissettirmeli!

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLSA BİLE LİGİN TESCİL EDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİM"

"Biz 5 puan istemiyoruz! UEFA diyor ki, 'Bir takım o sene oynanan oyundan çıkarsa, onun maçları oynanmamış kabul edilir.' Gaziantep ve Hatay dışarıda kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray, benden daha az deplasmana gitti. Teklif ediyorum, iki maçlarını eşitlik açısından deplasmanda oynamayı kabul etsinler! Haydi yapsınlar, hodri meydan! Haydi deplasmanları eşitleyelim! Deplasman yoksa o zaman gidelim her maçı Ankara'da oynayalım! Demek deplasman önemli! Sen benim hakkımı nasıl gasp ediyorsun? Beşiktaş şampiyon bile olsa, ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim! Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim! Tescili bu şekilde kabul etmiyorum! Nokta!

"MEHMET BÜYÜKEKŞİ BAŞARILI DEĞİL, GİTMEYİ DÜŞÜNMELİ"

Mehmet Büyükekşi aday olabilir. İyi niyetle çalışıyor ama başarılı değil. Kendisini buraya gelirken desteklemedim, bir daha aday olursa da desteklemeyeceğim. Ondan daha iyi futboldan anlayanlar var bu ülkede! MHK'nin başkanını değiştireceğine, kendi gitmeyi düşünmeli.

Ali Şansalan en iyi hakemlerden biri. Halil Umut Meler'i en kritik maça atıyorsunuz! Bu adaletsizlik nasıl son bulacak? Bu arkadaşlar gitsin diyoruz, göndermiyorsunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray koalisyonu bu hakemlerin geri gelmesini istedi. 19 kulüp hakemlere sallıyor, bir tek ben hariç! Siz istediniz bu hakemlerin kalmasını, şimdi hangi hakla şikayet ediyorsunuz? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın olmuyor, o yılan bir gün size de dokunuyor! Konuşmanız gereken günlerde konuşmadınız, bugün konuşmayacaksınız! Bu ne lahana, bu ne perhiz!"

Hep haklı çıkıyorum. Soyadımı değiştireceğim. Ahmet Nur Çebi Sonradan Haklı Çıkan diye değiştireceğim.

"GALATASARAY BİR SEKTÖR YARATTI, TROLL OLARAK PARA KAZANIYORLAR"

Galatasaray bir sektör yarattı. Evde oturuyorlar, troll olarak para kazanıyorlar. Benim troll hesaplarım yok! Diğerleri kullanıyor. Benim zaten trollere verecek param yok!

"TFF BAŞKANI OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum! Beşiktaş Başkanı olarak devam etmek istiyorum. Beşiktaş'a başkan olmaktan keyif alıyorum.

Hepsi Beşiktaş'ın elemanıdır ama benim değil! 2.000 çalışanım var. Onları eleman gibi göremem. Onlar benim çalışma arkadaşım. Biz bir aileyiz. Ne yöneticimi, ne hocamı, ne de taraftarımız hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım.

Olağanüstü şartlar gerçekleşmediği sürece, yöneticilerim, hocam ve oyuncularımla devam etmeyi düşünüyorum. Gerekmedikçe bir değişiklik olmayacak. Bir hata varsa, ben de sorumluyumdur. Başarısızlıkta ben suçluyum, bunu bilerek çalışıyorum.

"ZENGİNLİK SUÇSA BUNU ANAYASAYA KOYSUNLAR"

Dursun ağabeyi iyi tanırım, çok takdir ettiğim geçmişi var. Anadolu'dan gelmiş, zorluklarla okumuş. Çok da ilginç bir hikayesi var. 30 yıllık dostunun çocuğunu aşağıya çekebilmek için 'Zengin çocuğu' diyor. Zenginlik suçsa, bunu Anayasa'ya koysunlar. Zengin-fakir, kadın-erkek... Hepsinin bu yaşamda bir yeri var. Dursun Bey de zengin, oğlu da zengin. O zaman oğlu Galatasaray'da bundan sonra yer almasın. Erden Timur da çok zengin! Gerçi herkesle iş ilişkisi var, altıyla, üstüyle... Sanırım Dursun Özbek yanlış bir ifade kullandı.

Dursun Özbek'in 'Şampiyon belli' sözüne katılmıyorum. Sayın Galatasaray Başkanımız hiç tarzı olmayan bir durumda, nedenini anlamış değilim! İlk gördüğümde de kendisine soracağım. 'Sen çok mütevazi biriydin, sana ne oldu?' diyeceğim. Tribünlere oynamaktan vazgeçelim. Yöneticiler olarak çok yakın aile ve iş ilişkilerimiz var. Taraftara hoş olsun diye kavga mesajı vermem! Buna sona verelim.

"TFF'NİN VE HAKEMLERİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

TFF'nin baştan aşağıya değişmesi lazım! Abdurrahman Arıcı'nın açıklaması, diğerlerinin açıklaması... Demek bir sorun var. Sorunu yaratanlarla hesaplaşmalıyız. Hakemlerin değişmesi yetmiyorsa, hepsi gidecek. Gerekiyorsa biz de gidelim! Sadece kulüpler kalsın!

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TEKLİF EDİYORUM, DEPLASMAN SAYILARIMIZI EŞİTLEYELİM"

"Beşiktaş şampiyon olunca 'Lig tescil edilsin', Galatasaray olursa tescil edilmesin' diyecek biri değilim! Fenerbahçe ve Galatasaray'a teklif ediyorum, haydi deplasman sayılarımızı eşitleyelim! Bekliyorum cevaplarını!"

"UEFA'YA BAŞVURACAĞIZ"

"UEFA'ya başvuracağız. Ancak UEFA, TFF'nin kararını değiştiremez. Sadece görüş belirtebilir. UEFA zaten görüşünü belirtmiş! Bir kez daha soracağız."

"BİR DAHA BEŞİKTAŞ'IN SPONSORLARINI AĞZINIZA ALMAYIN"

"Galatasaray ve Fenerbahçe koalisyonu, deprem sırasında bana saldırttı! Siz koalisyonsunuz! Bir daha Beşiktaş'ın sponsorlarını ağzınıza almayın! Bundan sonra sözüm çok ağır olur. O zaman siz NEF Stadyumu ile ilgili açıklamayı yapın!"