Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bağış kampanyası yapılacağını açıkladı!

Ahmet Nur Çebi'nin öne çıkan sözleri şu şekilde;

TFF'ye söyledim... Artık yaşlı, algı yaratan hakemler istemiyoruz. Genç hakemler olsun. Hata yapacaksa genç hakemler yapsın. Oralarda temaslarımız var, bizi dinliyorlar. VAR konusu var. Şeffaf olun diyoruz. Şeffaf olmayan toplum mutlu olamaz. Açıklanamaz diyorlar.

''GÖZTEPE MAÇINDA KURAL HATASI YAPILDI''

Göztepe maçında olay belli, kural hatası yapıldı. IFAB'ın ne yazdığını bize açıklanmasını istiyoruz. Tahkim inşallah hakkımızı iade edecek. Etmezse de artık sadece Tahkim ile bitmiyor...

''FİKRET ORMAN HAKKINDA...''

Ben Fikret Orman ile ilgili bildiklerimi, bilmediklerimi burada anlatmak istemiyorum. Denetleme kurulu çalışmasına başladı ve her şey ortaya çıkacak.

Biz, Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluğu kaybettiğimiz zaman Fikret Orman ve yönetimi tarafından Şenol Güneş'in hedef haline getirildiğini ve hocanın küstürüldüğünü zaten biliyoruz. Koyacağınız göğsün içinde vicdan olacak. Ben göğsümü değil, vücudumu koydum...

''AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM''

Ben Futbol A.Ş'den hakkım olan paramı aldım, çalmadım... Sen de paranı koydun, 1 sene sonra aldın. Ben 6 sene sonra aldım. Biraz adaletli, vicdanlı ol. Duracağın yeri iyi bil. Ben Fikret Orman gibi kaçmadım, buradayım! Çok üzgünüm arkadaşlar, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.

''BANA KÜFÜR EDİLDİ, MOBBING UYGULANDI''

Ben Beşiktaş'tan paramı geri almışım. Ya çalmadım, çalmadım, geri aldım! Fikret Orman hiçbir şeyi devretmeden neden kaçıp gidiyorsunuz. Eski yöneticiler sizlere sesleniyorum. Hepiniz paranızı almışsınız. Bu kulübün özel jetine bindiniz, çayını içtiniz. Hiç mi içerde 100 bin lira bırakacak paranız yoktu. Ayıptır ayıp. Ümraniye'den masamı toplayıp gitmişim. Yanındaki insanlarla birlikte futbolcuların olduğu ortamda bana küfür ettiler. Bana mobbing uygulandı. Ne yapacaktım? Oturmaya devam mı edecektim? Ben namuslu bir insanım.

''SEN NEDEN PARA VERMEDİN?''

Bu kulüp yaşayacak. Namusuyla, kapısında haciz memuru olmadan yaşayacak. Ama bana destek olacaksınız. Ben yalnız bırakılırsam bir şey yapamam. Ali Koç gibi para vermeliymişim. Ben Ali Koç değilim, o da başka bir kulüp. Senin işin benle. Beni Ali Koç'la ezmeye mi çalışıyorsun. Sen Ali Koç göreve geldiğinde Beşiktaş'ın başındaydın.Sen neden vermedin para o zaman?

''TEK ÇIKIŞ NOKTASI BAĞIŞ KAMPANYASI!''

''Şu anda Beşiktaş'ın tek bir çıkış yolu var; Bağış kampanyası! Herkesten destek bekliyoruz, 1 lira da değerli, 10 bin lira da değerli. Beşiktaş'ı Beşiktaş'tan başka kimse kurtaramaz. Zaten başkasına da ihtiyacımız yok! Tek çıkış yolumuz bu...''