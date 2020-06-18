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Haber Giriş: 18.06.2020 - 13:58,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Pedro Rebocho...

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Son Dakika | Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Pedro Rebocho...
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Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Pedro Rebocho’ya Teşekkür Ederiz

2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.

Pedro Rebocho’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK

 

Son Dakika | Beşiktaş ayrılığı açıkladı Pedro Rebocho...

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