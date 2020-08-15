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Son Dakika | Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme imzaladı!
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
2013 yılından beri Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır.
2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson’a başarılar dileriz.
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