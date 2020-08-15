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Haber Giriş: 15.08.2020 - 18:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme imzaladı!

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Son Dakika | Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme imzaladı!
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Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

2013 yılından beri Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır.

2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson’a başarılar dileriz.

 

Son Dakika | Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme imzaladı

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