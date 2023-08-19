Son Dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Sergio Ramos ve Anderson Talisca açıklaması! "Tüm şartları zorluyorum"

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulübün transfer gündemi kapsamında ismi geçen yıldız oyuncular Sergio Ramos ve Anderson Talisca’yla ilgili olarak konuştu.

SALİH UÇAN'A SÜRPRİZ TEKLİF

İtalya’da bu sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Genoa, orta saha hattındaki boşluğu Salih Uçan ile kapatmak istiyor. Daha önce Serie A’da Roma ve Empoli gibi takımlarda boy gösteren Salih Uçan için nabız yoklayan İtalya ekibi, transferi bitirememesi halinde Ocak ayında oyuncuyla temasa geçecek.Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yapan Salih Uçan 3 gol, 8 asistlik performansıyla yeniden milli takıma seçilmişti. Tecrübeli futbolcu bu sezon da görev aldığı 5 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

VERONA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş daha önce de kadrosuna katmak istediği ancak Verona'yla anlaşmaya varamadığı Koray Günter için tekrardan kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Koray Günter'i kadrosuna katmak için ne kadar bir bütçe ayırdığı henüz belli değil.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Sampdoria'ya kiralanan ve 10 resmi maça çıkan Koray Günter skor katkısı sağlayamadı. Türk futbolcu ile Frosinone, ve Stuttgart'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

"TÜM ŞARTLARI ZORLUYORUM"

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Kocadağ, “Ramos için medyada 5 milyon Euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan’a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon Euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir. ‘Adriano’yu getirdin, Ramos niye olmuyor’ diyorsunuz. O zaman Adriano örnek Barça’da 5’e oynuyordu. Piyasası 3’e indi, aldım. Ramos’un piyasası aynı değil” ifadelerini kullandı.

"İMKANSIZ GİBİ"

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için de konuşan Emre Kocadağ, “Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi” diye konuştu. Listelerinde yer alan diğer isimler için de konuşan Kocadağ, “Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz” sözlerini sarf etti.

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