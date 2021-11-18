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Son Dakika: Beşiktaş aradığı stoperi Arjantin'de buldu! İki kulübü de ikna etmek zorundalar...

#Transfer#David Martinez#Beşiktaş
Son Dakika: Beşiktaş aradığı stoperi Arjantinde buldu İki kulübü de ikna etmek zorundalar...

Stoper transferine hız veren Beşiktaş, aradığı stoperi River Plate'te buldu. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki savunmacı için hem River Plate hem de Defensa y Justicia'yı ikna etmek zorunda...

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Devre arasında savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı stoperi Arjantin'de buldu.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlılar, bu sezona istediği gibi başlayamamış ve savunmada yapılan hatalarla dikkat çekmişti. Siyah-beyazlı yönetim savunmaya takviye için kollarını sıvadı.

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Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Arjantin'in önde gelen kulüplerinden River Plate'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki solak stoper David Martinez için düğmeye bastı. River Plate'de kiralık oynayan 23 yaşındaki solak stoper Martinez'in sözleşmesi Ocak'ta sona erecek ancak bonservisini elinde bulunduran Defensa y Justicia kulübüyle sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor.

İKİ TAKIMI DA İKNA ETMEK ZORUNDALAR

Bu arada River Plate, 2020'de genç oyuncunun haklarının yüzde 50'sini 900 bin dolara satın aldı ancak haklarının diğer kısmı Defensa y Justicia takımında. Ancak Defensa y Justicia, Martinez için River Plate'le halen anlaşamadı.

Beşiktaş, Martinez için hem River Plate'yi hem de Defensa y Justicia takımını aynı anda ikna etmek zorunda. Martinez'in güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.

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#Transfer#David Martinez#Beşiktaş

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