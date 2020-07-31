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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Alanyaspor'dan Welinton'un transferini bitirdi!
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Futbol
Haber Giriş: 31.07.2020 - 23:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Alanyaspor'dan Welinton'un transferini bitirdi!

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Son Dakika | Beşiktaş, Alanyaspor'dan Welinton'un transferini bitirdi!
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Beşiktaş'ın, Welinton transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak istediği Welinton'un transferini bitiriyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 31 yaşındaki savunma oyuncusu için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

FATİH AKSOY ALANYASPOR'A

Haberde siyah-beyazlıların bu transfer karşılığında Fatih Aksoy'un bonservisiyle Alanyaspor'a verildiği belirtildi.

Akdeniz ekibinde bu sezon 27 maça çıkan 31 yaşındaki stoper, 3 gol attı.

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